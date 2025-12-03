بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

المالية: الدين العام 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول

3 ديسمبر 2025
المالية: الدين العام 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول

وطنا اليوم:سجل الدين العام للمملكة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيلول لعام 2025 حوالي 35.9 مليار دينار، حسب بيانات 2023 كسنة أساس، تمثل 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 83.2% خلال شهر آب من هذا العام.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6.953 مليار دينار مقابل 6.653 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 187 مليون دينار، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، وكذلك ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 113.3 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة خـــلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، بواقع 7.925مليار دينار نفقات جارية، و835 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعا بحوالي 113 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأسفرت التطورات في المالية العامة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بعد المنح حوالي 1.775 مليار دينار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم