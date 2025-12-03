بنك القاهرة عمان
حكومة نتنياهو: فتح معبر رفح لخروج السكان إلى مصر خلال أيام

3 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أعلن منسق أعمال حكومة دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، أنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتعليمات المستوى السياسي، سيتم فتح معبر رفح في الأيام القريبة لخروج السكان فقط من قطاع غزة إلى مصر.
وأضاف أنه سيتم السماح بخروج السكان بتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية من إسرائيل، وبإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا للآلية التي تم العمل بها في يناير 2025.


