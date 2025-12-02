العزام: مطار عمّان سيستقبل الرحلات النهارية فقط خلال المرحلة المقبلة

وطنا اليوم:قال مدير شركة المطارات الأردنية، أحمد العزام، إن مطار مدينة عمّان أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات القادمة من مناطق في الإقليم وأوروبا، وذلك بعد استكمال التراخيص من هيئة تنظيم الطيران المدني.

وأوضح العزام أن الشركة بدأت بالتواصل مع شركات الطيران المعنية، خصوصا منخفضة التكاليف، لاستئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن حال جاهزية تلك الشركات لتشغيل خطوطها باتجاه مطار مدينة عمّان.

وبيّن العزام أن شركات الطيران تحتاج إلى إعادة ترتيب جداولها والتنسيق مع المسافرين قبل بدء التشغيل، متوقعا أن تستأنف الرحلات خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن مطار مدينة عمّان يعدّ مطارا رديفا لمطار الملكة علياء الدولي وداعما له، إذ سيستقطب الشركات العربية والأوروبية التي تعمل وفق نظام الطيران منخفض التكاليف.

وأوضح العزام أن المطار سيستقبل الرحلات النهارية فقط، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى 6 مساءً، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من استئناف العمل به.

وأشار إلى أن إدارة الشركة قررت استقبال الرحلات النهارية فقط في المرحلة الحالية بهدف تقليل الإزعاج على أهالي المنطقة.

وأكد العزام أن شركة المطارات الأردنية على تواصل مستمر مع هذه الشركات لاستقطاب السياح والزوار من مدن ومناطق جديدة، في مسعى لتعزيز الحركة السياحية في المملكة.

وبحسب العزام، تشمل الشركات المستهدفة شركات أوروبية معروفة، إضافة إلى شركات عربية تعمل في دول الخليج وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تبدأ بعض الرحلات اعتبارا من الأسبوع المقبل، تليها رحلات أخرى في الأسبوع الذي يليه.

وأشار العزام إلى أن المرحلة الأولى تستهدف نقل مليون مسافر خلال عام 2026، مع إمكانية التوسع في السنوات التالية، وأن عدد الرحلات اليومية سيصل إلى 10 رحلات قادمة و10 رحلات أخرى مغادرة، مع التركيز في البداية على الرحلات النهارية، ثم الانتقال إلى الرحلات الليلية بعد تنظيم العمليات وزيادة عدد الرحلات.

وفيما يتعلق بتسمية المطار، أوضح العزام أن الحكومة رغبت بتسميته بـ”مطار مدينة عمّان” نظرا لعراقة المدينة، ولكونه أول مطار تم إنشاؤه في الأردن عام 1950 وكان المطار الوحيد حينها.

وأكّد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا بين المطارات الثلاثة في الأردن وهي مطار الملكة علياء الدولي، ومطار مدينة عمّان، ومطار الملك الحسين الدولي في العقبة.