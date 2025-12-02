بنك القاهرة عمان
القضاة : إقبال كبير على شراء زيت الزيتون وتعزيز فرق الفحص في أرض المهرجان

2 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:صرّح مدير مهرجان الزيتون الوطني الـ25 ومعرض المنتجات الريفية، المهندس عبدالله القضاة، بأن المهرجان يشهد حركة شراء غير مسبوقة على زيت الزيتون، ما دفع الوزارة إلى تعزيز فرق الرقابة الفنية وفرق فحص الزيت داخل أرض المهرجان لضمان أعلى مستويات الجودة والشفافية.
وأوضح القضاة أن مختبر المركز الوطني للبحوث الزراعية يواصل إجراء الفحوصات الحسية والكيميائية على عينات الزيت الواردة من العارضين باستخدام تقنيات تحليل حديثة ومعتمدة دوليًا، بما في ذلك منظومات التتبع الإلكتروني وأنظمة الكشف السريع عن الخصائص النوعية.
وتؤكد النتائج الأولية تميّز معظم العينات بالجودة العالية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لزيت الزيتون البكر الممتاز.
وأشار إلى أن فرق الفحص تعمل بشكل متواصل لتقديم نتائج دقيقة وموثوقة للمزارعين والزوار، بما يعزز ثقتهم بجودة المنتج المحلي ويضمن حماية المستهلك ودعم سمعة زيت الزيتون الأردني في الأسواق.
كما شدّد على أهمية الوعي الشرائي لدى المواطنين وضرورة الاستفادة من وجود مختبر الفحص المتخصص في أرض المهرجان للحصول على تأكيدات علمية حول جودة الزيت قبل الشراء.
وأكد القضاة أن وزارة الزراعة مستمرة بتطوير أدوات الرقابة الفنية وتوظيف التقنيات الحديثة في التحقق من جودة المنتجات الزراعية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع الزراعي وحماية المنتج الوطني.


