بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

صناعة عمان تنظم ورشة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية

1 ديسمبر 2025
صناعة عمان تنظم ورشة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية

وطنا اليوم:نظمت وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان ورشة عمل توعوية حول “الصحة والسلامة المهنية: تكلفة أم استثمار ناجح”،، في مبنى الغرفة، بدعم من مشروع التشغيل في الأردن 2030 المنفذ من قبل وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية،.

ونهدف الورشة الى رفع مستوى الوعي حول أهمية تطبيق ممارسات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية كاستثمار ناجح يهدف الى تحسين بيئة العمل وتطوير الانتاجية وتجنب الأثار الاقتصادية والخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية واصابات العمل من خلال طرح ومناقشة المحاور التالية:

واشتملت الورشة التي افتتحها مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي على عدة جلسات عمل ناقشت عددا من المواضيع ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، ومنها: كلف تطبيق ممارسات الصحة والسلامة المهنية، اسباب اعتبار الصحة والسلامة المهنية استثمارا، التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحوادث المهندية واصابات العمل، تكاليف حوادث العمل في الأردن، حساب العائد على الاستثمار في الصحة والسللامة المهنية، وكذلك تم خلال الورشة استعراض دراسات واحصائيات دولية حول الصحة والسلامة المهنية.

وتحدث في الورشة الخبير المصري الدكتور محمد كامل إسماعيل وهو خبير في مجال الصحة والسلامة المهنية ويتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في إدارة أنظمة الصحة والسلامة المهنية عبر مجموعة واسعة من القطاعات .

وتم خلال الورشة الاعلان عن برنامج دورات تدريبية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية سوف تعقدها غرفة صناعة عمان من خلال وحدة التشغيل خلال العام 2026.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم