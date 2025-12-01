صناعة عمان تنظم ورشة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية

وطنا اليوم:نظمت وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان ورشة عمل توعوية حول “الصحة والسلامة المهنية: تكلفة أم استثمار ناجح”،، في مبنى الغرفة، بدعم من مشروع التشغيل في الأردن 2030 المنفذ من قبل وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية،.

ونهدف الورشة الى رفع مستوى الوعي حول أهمية تطبيق ممارسات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية كاستثمار ناجح يهدف الى تحسين بيئة العمل وتطوير الانتاجية وتجنب الأثار الاقتصادية والخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية واصابات العمل من خلال طرح ومناقشة المحاور التالية:

واشتملت الورشة التي افتتحها مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي على عدة جلسات عمل ناقشت عددا من المواضيع ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، ومنها: كلف تطبيق ممارسات الصحة والسلامة المهنية، اسباب اعتبار الصحة والسلامة المهنية استثمارا، التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحوادث المهندية واصابات العمل، تكاليف حوادث العمل في الأردن، حساب العائد على الاستثمار في الصحة والسللامة المهنية، وكذلك تم خلال الورشة استعراض دراسات واحصائيات دولية حول الصحة والسلامة المهنية.

وتحدث في الورشة الخبير المصري الدكتور محمد كامل إسماعيل وهو خبير في مجال الصحة والسلامة المهنية ويتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في إدارة أنظمة الصحة والسلامة المهنية عبر مجموعة واسعة من القطاعات .

وتم خلال الورشة الاعلان عن برنامج دورات تدريبية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية سوف تعقدها غرفة صناعة عمان من خلال وحدة التشغيل خلال العام 2026.