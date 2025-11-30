بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

السوق الحرة الأردنية تنظّم فعالية لعرض المنتجات المحلية للهيئات الدبلوماسية

دقيقة واحدة ago
السوق الحرة الأردنية تنظّم فعالية لعرض المنتجات المحلية للهيئات الدبلوماسية
وطنا اليوم:نظّمت شركة الأسواق الحرة الأردنية فعالية خاصة بعنوان ‏ “Jordanian Local Products Showcase” في فرعها الكائن في بوليفارد العبدلي، وذلك بهدف تسليط الضوء على باقة من أبرز العلامات التجارية المحلية أمام ممثلي الهيئات الدبلوماسية والبعثات الأجنبية في الأردن.
وتنطلق هذه المبادرة من رؤية الشركة لضرورة دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز فرص المنتج الأردني للوصول إلى أسواق جديدة من خلال بناء جسور تعاون وشراكات مع الجهات الدولية.
وشارك في الفعالية التي لاقت تجاوباً لافتاً من ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن ، مجموعة من الشركات المحلية، من بينها:
•شركة معامل النسر للتقطير
•شركة كولورادو التجارية
•شركة الزيتونة / Tops Chocolate
•مؤسسة محمود الجيطان (Paradis)
•مؤسسة آدم وحواء (عطور)
•شركة أديس أبابا للتجميل / Raghad Organics
•شركة النميرة للأملاح المختلطة – منتجات البحر الميت
•شركة أكرم عرفات / Donio Coffee
وسط حضور وتفاعل مع هذه الأسماء التجارية المميزة كبير من الحضور .
وقدّمت الفعالية منصة تعريفية وتفاعلية لعرض جودة وتنوع المنتجات المحلية في قطاعات الأغذية، الشوكولاتة، القهوة، العطور، التجميل، ومنتجات البحر الميت، مع إتاحة الفرصة للهيئات الدبلوماسية للاطلاع عن قرب على مستوى التطور والإبداع في هذه الصناعات.
وأكدت شركة الأسواق الحرة الأردنية أن تنظيم هذه الفعالية يعكس التزامها المستمر بدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المشاريع المحلية، وتعزيز حضور المنتجات الأردنية في واجهة الأسواق الإقليمية والدولية.
أقيمت  الفعالية ضمن أجواء راقية تليق بطبيعة الحدث، مع إبراز الهوية الأردنية بطريقة تعكس جودة المنتج الأردني وتنافسية الصناعات الوطنية.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:02

الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

10:20

الصحة النيابية تبحث رفع حد دخل التأمين الصحي للأسر الفقيرة إلى 400 دينار

10:09

اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الأردن وأذربيجان لتعزيز التعاون الاقتصادي

10:03

الفيضانات تواصل اجتياح العاصمة السريلانكية وارتفاع حصيلة قتلى إعصار ديتواه إلى 159

09:58

مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية للمشاركة في حفظ الأمن في غزة

09:55

التعليم العالي تعلن عن موعد التقديم للمنح والقروض خلال 48 ساعة

09:49

مدينة عمرة القادمة… قرار استراتيجي

09:49

(57) ألف أردني حصلوا على راتب التقاعد عبر الاشتراك الاختياري

09:47

وزير الصحة نموذج عملي للتحديث الإداري

09:46

وصفيُّ التَّلِّ…أيقونة الاردنيين..!

09:45

قفزة نحو أردن المستقبل

09:44

أزمة تقنية تربك حركة الطيران العالمية

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس