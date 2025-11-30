السوق الحرة الأردنية تنظّم فعالية لعرض المنتجات المحلية للهيئات الدبلوماسية

وطنا اليوم:نظّمت شركة الأسواق الحرة الأردنية فعالية خاصة بعنوان ‏ “Jordanian Local Products Showcase” في فرعها الكائن في بوليفارد العبدلي، وذلك بهدف تسليط الضوء على باقة من أبرز العلامات التجارية المحلية أمام ممثلي الهيئات الدبلوماسية والبعثات الأجنبية في الأردن.

وتنطلق هذه المبادرة من رؤية الشركة لضرورة دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز فرص المنتج الأردني للوصول إلى أسواق جديدة من خلال بناء جسور تعاون وشراكات مع الجهات الدولية.

وشارك في الفعالية التي لاقت تجاوباً لافتاً من ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن ، مجموعة من الشركات المحلية، من بينها:

•شركة معامل النسر للتقطير

•شركة كولورادو التجارية

•شركة الزيتونة / Tops Chocolate

•مؤسسة محمود الجيطان (Paradis)

•مؤسسة آدم وحواء (عطور)

•شركة أديس أبابا للتجميل / Raghad Organics

•شركة النميرة للأملاح المختلطة – منتجات البحر الميت

•شركة أكرم عرفات / Donio Coffee

وسط حضور وتفاعل مع هذه الأسماء التجارية المميزة كبير من الحضور .

وقدّمت الفعالية منصة تعريفية وتفاعلية لعرض جودة وتنوع المنتجات المحلية في قطاعات الأغذية، الشوكولاتة، القهوة، العطور، التجميل، ومنتجات البحر الميت، مع إتاحة الفرصة للهيئات الدبلوماسية للاطلاع عن قرب على مستوى التطور والإبداع في هذه الصناعات.

وأكدت شركة الأسواق الحرة الأردنية أن تنظيم هذه الفعالية يعكس التزامها المستمر بدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المشاريع المحلية، وتعزيز حضور المنتجات الأردنية في واجهة الأسواق الإقليمية والدولية.

أقيمت الفعالية ضمن أجواء راقية تليق بطبيعة الحدث، مع إبراز الهوية الأردنية بطريقة تعكس جودة المنتج الأردني وتنافسية الصناعات الوطنية.