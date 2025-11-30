اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الأردن وأذربيجان لتعزيز التعاون الاقتصادي

وطنا اليوم:اختتمت في العاصمة الأذرية باكو الخميس اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة الأردنية الآذرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتي عقدت خلال الفترة 26–27 تشرين الثاني 2025، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن الجانب الأردني، ووزير المالية سهيل باباييف عن الجانب الأذربيجاني.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموبن في بيان صحفي الأحد، إن اللجنة بحثت عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها من خلال العمل على زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز إقامة الاستثمارات بالاستفادة من الفرص المتاحة في كلال البلدين.

ووقع الجانبان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لزيادة مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة ومن أبرزها البرنامج التنفيذي للتعاون للسنوات 2025–2027 في مجالات: العلوم والتعليم، الثقافة والفنون، الشباب والرياضة، الآثار، الصحة، الإعلام. واتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الحكومتين. ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في السياحة بين هيئة السياحة الأذرية ووزارة السياحة والآثار الأردنية. ومذكرة تفاهم بين مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية الأردنية (JEDCO) ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان (KOBIA).

وقال القضاة إن انعقاد اللجنة المشتركة يُترجم الإرادة السياسية في البلدين لفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية، وتسهيل عمل القطاع الخاص، وإقامة المعارض المشتركة، وتنويع قاعدة السلع الأردنية المصدرة إلى أذربيجان.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، داعياً إلى إزالة المعيقات التجارية وتكثيف الاتصالات بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين

وأكد أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة بالشكل الذي يؤدي إلى تبادل تجاري أفضل للسلع وتحفيز القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع استثمارية والاستفادة من موقع الأردن كبوابة لدخول أسواق المنطقة وكذلك المساهمة في عمليات إعادة الإعمار في سوريا إضافة إلى الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستثمرين في المملكة.

وزير المالية الأذري أكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون في التجارة والصناعة والاستثمار والصحة والطاقة والزراعة والنقل والسياحة والاقتصاد الرقمي، مرحّبًا بمشاركة الشركات الأردنية في المعارض الأذربيجانية، ومعربًا عن تطلع بلاده لتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات حيوية، بما في ذلك الصناعات الدوائية والزراعة.

وكانت اللجنة التحضيرية عقدت اجتماعاتها برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والنائب الأول لوزير المالية الأذري أنار كريموف.