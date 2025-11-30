70 ألف شهيد منذ بدء حرب غزة والاحتلال يواصل خرقه لاتفاق وقف النار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 70 ألفا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، في حين واصل جيش الاحتلال قصف مناطق في رفح وخان يونس جنوبي القطاع رغم سريان وقف إطلاق النار.

وبحسب تقرير وزارة الصحة، أمس السبت، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و100 شهيد، و170 ألفا و983 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار التقرير إلى “إضافة 299 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 21-11-2025 إلى 28-11-2025”.

ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد 354 فلسطينيا وأصيب 906 آخرون، كما تم انتشال جثامين 606 شهداء، وفقا للوزارة.

الاحتلال يقتل طفلين

وتجدد القصف على مناطق داخل ما يعرف بالخط الأصفر، كما واصل جيش الاحتلال نسف مبان سكنية شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد طفلين، في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة، كما أطلقت مروحيات إسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه تلك المنطقة قبل أن تشن قصفا مدفعيا.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل 3 مسلحين بزعم اجتيازهم الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة، وقال إنهم شكّلوا خطرا داهما على قواته.