وزير الزراعة: مهرجان الزيتون منصة وطنية تعزز فرص التسويق والتشغيل

وطنا اليوم:تفقد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، اليوم الجمعة، أروقة مهرجان الزيتون الوطني الخامس والعشرين في يومه الثاني، حيث تجوّل بين أجنحة المشاركين واطلع على سير العمل وإجراءات التنظيم داخل أرض المهرجان.
واستمع الخريسات إلى ملاحظات واحتياجات العارضين من جمعيات ومزارعين وأصحاب المشاريع الريفية، مؤكّدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي تضمن مشاركة فعّالة ومنظمة تعكس جودة المنتج المحلي وتدعم الأسر الريفية.
وأكد الخريسات، أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة داخل أروقة المهرجان، وضمان انسيابية الحركة للزوار، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة والكفاءات الفنية تتواجد على مدار الساعة لمتابعة العمل والاستجابة لأي ملاحظات.
كما اطّلع الوزير على آلية فحص زيت الزيتون من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومختبر المركز الوطني للبحوث الزراعية والفحص الحسي، لضمان جودة الزيت المعروض والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم مكانة المنتج الأردني.
وأشار الخريسات إلى أن مهرجان الزيتون يشكل منصة وطنية مهمة تسهم في تعزيز فرص التسويق والتشغيل، إلى جانب دوره في دعم المنتجات الريفية وتمكين المرأة في المجتمعات المحلية.
ويواصل المهرجان استقبال زواره ضمن أجواء عائلية وتشاركية، وسط إقبال متزايد يعكس الثقة بالإنتاج الزراعي الأردني وجودة زيت الزيتون المعروف عالميًا بمواصفاته العالية.


