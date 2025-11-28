استشهاد 9 سوريين وإصابة جنود إسرائيليين خلال توغل بريف دمشق

وطنا اليوم:ذكرت مصادر محلية أن 9 سوريين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق والتي تبعد نحو 10 كم من الحدود مع إسرائيل وجبل الشيخ.

وأفادت تقارير إخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اعتقال أحد سكان البلدة فاندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة مع الأهالي استمرت لمدة ساعتين.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنه تمت محاصرة جنود الاحتلال عند توغلهم في البلدة، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال استخدم المدفعية ومسيرات لتخليص جنوده المحاصرين خلال الاشتباكات.

وتضاربت الأبناء بين عدد المصابين من جنود الاحتلال فبينما أعلن الجيش إصابة 6 جنود بينهم 3 في حالة خطيرة، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن 13 جنديا أصيبوا بينهم 3 جراحهم خطرة.

وفي السياق ذكر موقع واللا الإسرائيلي أن جنود الاحتلال اضطروا إلى ترك آلية عسكرية معطوبة في بيت جن قبل أن يقصفها سلاح الجو.

وأشار الموقع إلى أن انتقادات حادة جرت في قيادة الجبهة الشمالية الإسرائيلية لاستعدادات القوة التي اقتحمت البلدة وفوجئت بالكمين الذي أعده له هناك.

وكشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن استعدادات جيش الاحتلال لاقتحام البلدة استغرقت أسابيع، وأن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن من التدخل بسبب قرب الجنود من المسلحين.

الرواية الإسرائيلية

وفي التفاصيل عن عمليته في ريف دمشق كشف جيش الاحتلال أن قوات من لواء الاحتياط بقيادة الفرقة 210 خرجت لاعتقال مطلوبين من “الجماعة الإسلامية” في بيت جن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هدف العملية اعتقال شقيقين زرعا عبوات وأطلقا صاروخ، وأشارت هيئة البث إلى أنه بعد تنفيذ الاعتقال ومغادرة الجنود أطلق مسلحون النار من 200 متر على مركبة عسكرية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن “المشتبه بهم عملوا في قرية بيت جن وشاركوا في تطوير مخططات إرهابية ضد مواطني إسرائيل” على حد قوله. وتشير مزاعم الاحتلال أن “مسلحون أطلقوا النار على قواتنا التي ردت عليهم وقدمنا إسنادا جويا للقوات بالمنطقة”.

وأضاف الجيش أنه تم اعتقال “جميع المطلوبين والقضاء على عدد من المسلحين” على حسب زعمه. فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال اعتقل 3 سوريين قبل انسحابه، وتمركزه على في تلة باط الوردة على أطراف البلدة.

وأكد جيش الاحتلال انتهاء عمليته في سوريا.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد دأبت إسرائيل على قصف مواقع حيوية سورية ومخازن أسلحة ومدن وقرى في سوريا.