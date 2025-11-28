بنك القاهرة عمان
ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه يعتزم وقف الهجرة من “دول العالم الثالث”، بعد يوم من إطلاق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي “سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بشكل كامل”.
وهدد أيضا بإلغاء “ملايين” الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و”ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية”.
كما أوضح ترامب أنه سيضع حدا لكل المساعدات والتقديمات الفدرالية للمواطنين غير الأمريكيين وسيرحل أي أجنبي يطرح خطرا أمنيا أو “لا ينسجم مع الحضارة الغربية”.
ويمثل منشوره الغاضب الذي ختمه متمنيا للأمريكيين عيد شكر سعيدا، تصعيدا في السياسة المعادية للهجرة التي ينتهجها في ولايته الرئاسية الثانية والتي اتسمت بحملة ترحيل لأعداد كبيرة من المهاجرين.
وقال “سنسعى لتحقيق هذه الأهداف من أجل إحداث انخفاض كبير في أعداد السكان غير القانونيين والمخلين بالنظام”.
وصدر هذا المنشور بعد إعلان وفاة سارة بيكستروم، وهي أحد عنصرَي الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قبل يوم قرب البيت الأبيض، بينما الجندي الآخر “يقاتل من أجل حياته”.
وأعلنت الإدارة الأمريكية على إثر الهجوم أنها ستراجع وضع الإقامة الدائمة للمهاجرين من 19 دولة، من بينها أفغانستان وكذلك هايتي وإيران وفنزويلا.


