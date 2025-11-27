بنك القاهرة عمان
وزيرة التخطيط: 3 مليار يورو حزمة مساعدات للأردن من الاتحاد الأوروبي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن إجمالي المساعدات والمنح الخارجية التي تلقاها الأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 3.2 مليار دولار.
وخلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أوضحت طوقان أن الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن ثلاث حزم رئيسية: 640 مليون يورو منح، ومليار يورو قرض ميسّر لدعم الموازنة للأعوام 2026 – 2027.
وبيّنت أن الأردن سيحصل على 500 مليون يورو من قيمة الاتفاقية خلال منتصف العام المقبل، عقب المصادقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى البرلمان الأوروبي.
وأضافت أن الاتفاقية تشمل أيضًا أدوات تمويل موجّهة للقطاع الخاص بقيمة 1.4 مليار يورو لدعم مشاريع استثمارية داخل المملكة.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، شددت طوقان على أن الإغلاق المالي للمشروع سيُستكمل خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن المساعدات والمنح المقدمة للمشروع بلغت نحو 642 مليون دولار.
وأوضحت أن الحكومة خصصت 300 مليون دينار للمشروع خلال السنوات الأربع المقبلة، وعملت على استقطاب تمويل من القطاع الخاص والتعاون مع جهات مانحة لتخفيف كلف المشروع وكلف الاقتراض.
وتوقعت طوقان، في ردها على استفسارات النواب، أن يبدأ تنفيذ المشروع في تموز/يوليو من العام المقبل بعد انطلاق الأعمال التنفيذية


