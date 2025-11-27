الإحصاءات العامة: انخفاض كمية إنتاج الزيتون الداخل إلى المعاصر بنسبة 24%

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الثاني حول قطاف الزيتون لهذا العام لرصد إنتاج زيت الزيتون في كافة معاصر المملكة، وذلك ضمن المسح السنوي لمعاصر زيت الزيتون لعام 2025.

وأظهرت البيانات أن كميات زيت الزيتون حتى 25 تشرين الثاني 2025 بلغت 9,124 طناً. وبالمقارنة مع معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2025–2012) والذي بلغ 14,845 طناً في ذات الفتره من الموسم. وعليه فإن إنتاج شهر تشرين الثاني من 2025 قد شكّل 61.5% من المعدل الشهري، وشكل 60.6% منذ بداية الموسم حتى نهاية تشرين الثاني، و42.3% من المعدل الموسمي الكلي، وهو ما يشير إلى إنتاج أقل مقارنةً بالمواسم السابقة.

كما تشير النتائج أيضا إلى انخفاض كمية إنتاج الزيتون الداخل إلى معاصر المملكة حتى نهاية تشرين الثاني، حيث بلغ 53.5 ألف طن، فيما بلغ الإنتاج الكلي للزيتون حوالي 221 ألف طن في العام الماضي، اي بنسبة 24%.

وتقوم دائرة الإحصاءات العامة برصد كميات الزيت المنتجة في معاصر الزيتون والبالغ عددها (152) معصرة حتى نهاية موسم العصر نهاية العام، وذلك من خلال المسح الميداني الذي تنفذة الدائرة سنويًا بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة حول إنتاج الزيتون وزيت الزيتون لتوفير بيانات للمواطنين والمزارعين والمساعدة في اتخاذ القرارات والسياسات الزراعية المناسبة.