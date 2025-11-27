بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الإحصاءات العامة: انخفاض كمية إنتاج الزيتون الداخل إلى المعاصر بنسبة 24%

25 ثانية ago
الإحصاءات العامة: انخفاض كمية إنتاج الزيتون الداخل إلى المعاصر بنسبة 24%

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الثاني حول قطاف الزيتون لهذا العام لرصد إنتاج زيت الزيتون في كافة معاصر المملكة، وذلك ضمن المسح السنوي لمعاصر زيت الزيتون لعام 2025.
وأظهرت البيانات أن كميات زيت الزيتون حتى 25 تشرين الثاني 2025 بلغت 9,124 طناً. وبالمقارنة مع معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2025–2012) والذي بلغ 14,845 طناً في ذات الفتره من الموسم. وعليه فإن إنتاج شهر تشرين الثاني من 2025 قد شكّل 61.5% من المعدل الشهري، وشكل 60.6% منذ بداية الموسم حتى نهاية تشرين الثاني، و42.3% من المعدل الموسمي الكلي، وهو ما يشير إلى إنتاج أقل مقارنةً بالمواسم السابقة.
كما تشير النتائج أيضا إلى انخفاض كمية إنتاج الزيتون الداخل إلى معاصر المملكة حتى نهاية تشرين الثاني، حيث بلغ 53.5 ألف طن، فيما بلغ الإنتاج الكلي للزيتون حوالي 221 ألف طن في العام الماضي، اي بنسبة 24%.
وتقوم دائرة الإحصاءات العامة برصد كميات الزيت المنتجة في معاصر الزيتون والبالغ عددها (152) معصرة حتى نهاية موسم العصر نهاية العام، وذلك من خلال المسح الميداني الذي تنفذة الدائرة سنويًا بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة حول إنتاج الزيتون وزيت الزيتون لتوفير بيانات للمواطنين والمزارعين والمساعدة في اتخاذ القرارات والسياسات الزراعية المناسبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

مستشفى الأمير حمزة يحتفي بفوز إحدى كوادره بجائزة دولية مرموقة في مجال الأشعة

15:06

الصين تتوعد اليابان إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان

14:57

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ومؤسسات مجتمع مدني

14:56

بعد عام على هدنة هشة.. شبح الاجتياح الإسرائيلي يخيم على جنوب لبنان

14:15

الخطيب يدعو لبناء منظومة وطنية متكاملة للمهارات بالقطاع اللوجستي

14:06

بمشاركة أكثر من 1,300 شاب وشابة منصّة زين للإبداع تنظّم 40 جلسة ريادية خلال أسبوع الريادة العالمي 2025

13:56

البنك الأردني الكويتي يرعى حفل العشاء الرسمي لمنتدى MENA–OECD لتمكين المرأة اقتصادياً لعام 2025

13:55

عليان يرعى ندوة اجتماعية بعنوان “دور رعاية المسنّين

13:46

أين تقف البلاد أمام سيناريو حلّ البرلمان؟

13:40

وزير المياه يطلع على جهود تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني

13:35

الإدارة المحلية: البنية التحتية لبعض البلديات غير قادرة على مواكبة ظروف التغير المناخي

13:31

القاضي يرعى افتتاح الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية 

وفيات
وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025