انسجامًا مع خططها الرقمية .. الأسواق الحرّة الأردنية تشارك في مؤتمر ومعرض C8 2025

وطنا اليوم:شاركت شركة الأسواق الحرّة الأردنية في فعاليات مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)، والذي أقيم برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وياتي تنظيم هذه الفعاليات من قِبل المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، وشركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة/ سوفكس الأردن.

وجاءت مشاركة عدد من موظفي الأسواق الحرة الأردنية بالفعاليات انسجاماً مع فلسفة الشركة في تعزيز حضورها في كافة المبادرات الوطنية الداعمة للتطوير التقني، والتأكيد على التزامها بالمضيّ قُدماً في خطط التحوّل الرقمي في الشركة بكافة دوائرها بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومتقدمة تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وأقيمت الفعالية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، بمشاركة واسعة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني وتقنيات المستقبل.

ويمثل المؤتمر منصة إقليمية متخصصة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي العام في هذا القطاع الحيوي وبما ينسجم مع وتيرة التطور السريع في التقنيات الرقمية الناشئة .

وشهدت الفعاليات اجتماعاً لنخبة من صُنّاع القرار والخبراء من مختلف القطاعات لبحث أبرز الاتجاهات العالمية في هذا المجال واستعراض حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والبنى الرقمية المتقدمة.