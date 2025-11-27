بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

انسجامًا مع خططها الرقمية .. الأسواق الحرّة الأردنية تشارك في مؤتمر ومعرض C8 2025

16 ثانية ago
انسجامًا مع خططها الرقمية .. الأسواق الحرّة الأردنية تشارك في مؤتمر ومعرض C8 2025

وطنا اليوم:شاركت شركة الأسواق الحرّة الأردنية في فعاليات مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)، والذي أقيم برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.
وياتي تنظيم هذه الفعاليات من قِبل المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، وشركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة/ سوفكس الأردن.
وجاءت مشاركة عدد من موظفي الأسواق الحرة الأردنية بالفعاليات انسجاماً مع فلسفة الشركة في تعزيز حضورها في كافة المبادرات الوطنية الداعمة للتطوير التقني، والتأكيد على التزامها بالمضيّ قُدماً في خطط التحوّل الرقمي في الشركة بكافة دوائرها بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومتقدمة تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وأقيمت الفعالية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، بمشاركة واسعة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني وتقنيات المستقبل.
ويمثل المؤتمر منصة إقليمية متخصصة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الوعي العام في هذا القطاع الحيوي وبما ينسجم مع وتيرة التطور السريع في التقنيات الرقمية الناشئة .
وشهدت الفعاليات اجتماعاً لنخبة من صُنّاع القرار والخبراء من مختلف القطاعات لبحث أبرز الاتجاهات العالمية في هذا المجال واستعراض حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والبنى الرقمية المتقدمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:28

البرنامج الكامل لكأس العرب 2025 في قطر.. الأردن يفتتح مواجهاته مع الإمارات

11:18

أبطال أوروبا.. فوز ريال مدريد وأرسنال وهزيمة قاسية لليفربول

11:14

شركس: الأردن نموذجا في مدفوعات التجزئة والتحويلات الرقمية المتقدمة

11:08

رغد العكروش تحصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة مؤته

11:02

المناطق التنموية تنفذ حملة شاملة لإزالة العشوائيات في البحر الميت

10:55

وفاة الإعلامية المصرية هبة الزياد وهذا آخر ما نشرته على حسابها

10:18

تعرف إلى خطوات التسجيل بمنصة حكيم للاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل

10:04

وفيات الخميس 27-11-2025

09:58

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

09:52

مركز الملك سلمان للإغاثة يستكمل ارسال شاحنات مشروع الأمن الغذائي المحملة بالتمور إلى الأردن

09:44

وفاة اب وابنه اثر حريق منزل في لواء الرمثا

09:38

البترا تسجل مشهدا سماويا استثنائيا لظاهرة الثبات القمري

وفيات
وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025