شركس: الأردن نموذجا في مدفوعات التجزئة والتحويلات الرقمية المتقدمة

وطنا اليوم:استقبل البنك المركزي الأردني وفدًا فنيا رفيع المستوى من البنك المركزي السوري، في زيارة رسمية خلال الفترة من 11/24 إلى 11/27 حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الرائدة للمملكة في مجالات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وكذلك تطور القطاع المالي والتكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي وحماية المستهلك المالي ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاستجابة القطاعية للأمن السيبراني.

وأعرب محافظ البنك المركزي د عادل الشركس خلال ترحيبه بالوفد عن تقدير البنك المركزي الأردني لهذه الزيارة، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن وسورية، وحرص الجانبين على تطوير قنوات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتأكيده على نقل الخبرات والمهارات والمعرفة العميقة لدعم البنك المركزي الاردني للإخوة في البنك المركزي السوري.

وخلال الزيارة قدّم البنك المركزي الأردني عرضًا حول التطورات الحاصلة في الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي والبيئة التقنية والتنظيمية والتشريعية والرقابية والإشرافية، حيث تعد المملكة نموذجاً في مدفوعات التجزئة سواء على مستوى الحوالات المحلية الفورية او عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً او بطاقات الدفع او نظام التسويات الاجمالية وكذلك دعم البنك المركزي للشركات الريادية في التكنولوجيا المالية والابتكار المالي وتطوير نظام المدفوعات الوطني، مؤكدًا بأن المملكة باتت تعمل اليوم كمركز إقليمي رائد في التكنولوجيا المالية الرقمية، بما يمتلكه من منظومة تشريعية متقدمة، وبنى تحتية رقمية متطورة، ومبادرات وطنية ناجحة في تحديث أنظمة الدفع والتحول الرقمي في القطاع المالي، بالإضافة إلى بناء بيئة اختبار تنظيمية داعمة للابتكار، أو تعزيز البنية التحتية المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تعزيز العمل المشترك، وبناء جسور تواصل مستدامة، والاطلاع على المبادرات الرائدة في القطاع المالي الأردني، الأمر الذي يفتح المجال أمام المزيد من فرص التعاون والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

هذا ويتضمن برنامج الزيارة على اطلاع الوفد السوري على معهد الدراسات المصرفية وأكاديمية التكنولوجيا المالية والابتكار وكذلك أعمال عدد من الشركات والمؤسسات المالية الأردنية الرائدة وزيارة حاضنات ومسرعات أعمال متخصصة في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مؤسسات وطنية تُعنى بتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية.