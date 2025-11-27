الاحتلال يواصل خرقه اتفاق غزة وغموض بشأن موعد الانتقال للمرحلة الثانية

وطنا اليوم:يستمر الغموض بشأن موعد الانتقال الفعلي إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي ترتبط بنشر قوة دولية في القطاع الفلسطيني، وذلك في اليوم الـ48 من بدء الاتفاق.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى شنه غارات جوية تزامنت مع إطلاق نار مكثف من طائرات مروحية على مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أفادت مواقع فلسطينية أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت مناطق شرقي مدينة خان يونس، كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي المدينة.

وكان قد استشهد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال أمس الأربعاء، بينهم اثنان في مناطق ممتدة داخل ما يعرف بالخط الأصفر، في حين أعلن جيش الاحتلال تصفية 4 مسلحين واعتقال اثنين في رفح جنوبي القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية تركية ورعاية أميركية.

ومنذ ذلك التاريخ، خرقت إسرائيل الاتفاق أكثر من 497 مرة، وقتلت 342 فلسطينيا، وفق أرقام نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم السبت.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.​​​​​​​