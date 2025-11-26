بنك القاهرة عمان
غرف الصناعة تشيد بجهود الجيش والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الامن والاستقرار وسيادة القانون هي الركائز الأساسية للتنمية ، مشيدا بيقظة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، حيث كانت وما تزال صمام الأمان وحصن الاستقرار الذي يحمي الوطن والمواطن.
واضاف الجغبير إن الأجهزة الأمنية بكافة أجهزتها أثبتت قدرة عالية في التعامل مع مختلف التحديات، وسجّلت نجاحات متواصلة في ترسيخ الأمن والاستقرار، مما شكّل بيئة آمنة داعمة للنشاط الاقتصادي والصناعي، ومهيّئة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
وأكد الجغبير أن حرص الأجهزة الأمنية على تطبيق القانون وصون السلم المجتمعي يعكس احترافية عالية ورؤية استراتيجية واضحة، تعزز الثقة بالنهج الثابت للدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
وأضاف أن القطاع الصناعي يثمّن جهود رجال الأمن وإخلاصهم وتضحياتهم المتواصلة في سبيل حماية الوطن، مؤكداً وقوف الصناعيين صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة، ودعمهم المتواصل لكل ما من شأنه تعزيز منعة الأردن واستقراره.
واشار الجغبير بالتأكيد على أن الأمن أساس التنمية، وأن ما تنعم به المملكة من استقرار هو الركيزة الأولى لازدهار القطاعات الاقتصادية كافة، وبالأخص القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل مباشر على بيئة آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج.
مشددا على ان الأردن بكافة اطيافه ومكوناته سيبقى متماسكا في مواجهة ومكافحة الارهاب والتطرف، داعيا المواطنين كافة الى اليقظة والحرص لتفويت الفرصة على من يريد السوء بالأردن ومحاولة اخلال الأمن فيه، سواء كان ذلك من خلال مخططات ارهابية او حتى بث سموم الفرقة والتعصب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات التي يتم استغلالها لبث الاشاعات والاخبار الكاذبة احيانا لغايات التشويش على المواطنين والحركة الاقتصادية.


