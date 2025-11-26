رجال المخابرات العامة ونشامى الأمن العام الطود الشامخ لحماية هذا الوطن

النائب الدكتور أيمن أبو هنية

ما شهدته مدينة الرمثا يوم أمس لم يكن حدثًا عابرًا بل كان مواجهة مباشرة مع فكر تكفيري منحرف أراد أن يعبث بأمن المملكة ويهدد استقرارها إلا أنّ رجال المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كانوا على الموعد، واجهوا الخطر بشجاعة وتعاملوا معه باحترافية عالية وأفشلوا مخططًا كان من الممكن أن يمسّ سلامة المواطنين ويزعزع أمن الوطن.

لقد أثبتت المخابرات العامة أنها السند المتين والطود الشامخ الذي يقف دائمًا في الصف الأول ليحمي الأردن من كل فكر متطرف وكل يد آثمة يعملون بصمت ويقاتلون في الظل ويخوضون معاركهم دفاعًا عن وطن لا يسمح ولن يسمح لأي فئة ضالة بأن تهدد أمنه أو تستبيح استقراره.

ونتوجه اليوم بالدعاء الخالص بالشفاء العاجل لبواسل الأجهزة الأمنية الذين أصيبوا خلال تنفيذ واجبهم المقدس هؤلاء هم أبناء الوطن الذين اختاروا طريق الشرف في خدمة الراية ودفعوا أرواحهم ودماءهم لتبقى مدننا آمنة وشوارعنا مطمئنة.

إن الفكر التكفيري لا ينتمي إلى دين ولا وطن ومحاربته مسؤولية جماعية مسؤولية دولة وشعب ومؤسسات وما جرى يؤكد أن الأردن قوي بمؤسساته ثابت بقيادته الهاشمية ومحصّن بإرادة أبنائه الذين يقفون خلف الأجهزة الأمنية والجيش العربي في معركة الوعي والأمن وحماية المستقبل.

ونؤكد دعمنا المطلق لجهود المخابرات العامة والأمن العام والقوات المسلحة ونسجّل اعتزازنا الكبير بما قدّموه ويقدّمونه دفاعًا عن هذا البلد العظيم.

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن يمدّه بالصحة والعزم والتوفيق وأن يحفظ وليّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني سند الشباب ورمز المستقبل وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.