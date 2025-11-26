بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

رجال المخابرات العامة ونشامى الأمن العام الطود الشامخ لحماية هذا الوطن

16 ثانية ago
رجال المخابرات العامة ونشامى الأمن العام الطود الشامخ لحماية هذا الوطن

النائب الدكتور أيمن أبو هنية

ما شهدته مدينة الرمثا يوم أمس لم يكن حدثًا عابرًا بل كان مواجهة مباشرة مع فكر تكفيري منحرف أراد أن يعبث بأمن المملكة ويهدد استقرارها إلا أنّ رجال المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كانوا على الموعد، واجهوا الخطر بشجاعة وتعاملوا معه باحترافية عالية وأفشلوا مخططًا كان من الممكن أن يمسّ سلامة المواطنين ويزعزع أمن الوطن.

لقد أثبتت المخابرات العامة أنها السند المتين والطود الشامخ الذي يقف دائمًا في الصف الأول ليحمي الأردن من كل فكر متطرف وكل يد آثمة يعملون بصمت ويقاتلون في الظل ويخوضون معاركهم دفاعًا عن وطن لا يسمح ولن يسمح لأي فئة ضالة بأن تهدد أمنه أو تستبيح استقراره.

ونتوجه اليوم بالدعاء الخالص بالشفاء العاجل لبواسل الأجهزة الأمنية الذين أصيبوا خلال تنفيذ واجبهم المقدس هؤلاء هم أبناء الوطن الذين اختاروا طريق الشرف في خدمة الراية ودفعوا أرواحهم ودماءهم لتبقى مدننا آمنة وشوارعنا مطمئنة.

إن الفكر التكفيري لا ينتمي إلى دين ولا وطن ومحاربته مسؤولية جماعية مسؤولية دولة وشعب ومؤسسات وما جرى يؤكد أن الأردن قوي بمؤسساته ثابت بقيادته الهاشمية ومحصّن بإرادة أبنائه الذين يقفون خلف الأجهزة الأمنية والجيش العربي في معركة الوعي والأمن وحماية المستقبل.

ونؤكد دعمنا المطلق لجهود المخابرات العامة والأمن العام والقوات المسلحة ونسجّل اعتزازنا الكبير بما قدّموه ويقدّمونه دفاعًا عن هذا البلد العظيم.

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن يمدّه بالصحة والعزم والتوفيق وأن يحفظ وليّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني سند الشباب ورمز المستقبل وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:11

بحث جنائي إربد يوقف شخصا سرق 10 مواتير مياه

14:04

عشيرة الوردات تصدر بيانا حول أحداث الرمثا

14:00

المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج حوالي 11 مليون رغيف خبز منذ بداية العام

13:57

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل

13:49

مديرا المخابرات العامة والأمن العام يطمئنان على صحة مصابي مداهمة الرمثا

13:48

جامعة البترا تستضيف الإعلامي لطفي الزعبي في محاضرة حول صناعة المحتوى الرياضي في عصر الذكاء الاصطناعي

13:42

رئيس النواب: سيبقى الأردن منيعاً في وجه المتربصين بأمنه واستقراره

13:38

الأونروا: آلاف النازحين بغزة يكافحون للعثور على مأوى آمن

12:43

محافظ الزرقاء: اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حادثة أبو الزيغان

12:25

الأردن في التصنيف الرابع بقرعة كأس العالم 2026

12:18

الصناعة والتجارة تتعامل مع 55 ملفا لحماية المنافسة في السوق المحلي

11:53

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن وضع السدود من حيث التلوث والتنظيف

وفيات
وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025