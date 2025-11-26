بنك القاهرة عمان
منظمات فلسطينية تدعو دول العالم لإعلان غزة منطقة كارثة إنسانية

منظمات فلسطينية تدعو دول العالم لإعلان غزة منطقة كارثة إنسانية

وطنا اليوم:دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، دول العالم إلى إعلان غزة /منطقة كارثة إنسانية/، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على القطاع.
وأطلقت الشبكة، نداء إنسانيا عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية ودول العالم، لإنقاذ آلاف النازحين الذين جرفت مياه الأمطار والسيول خيامهم ومراكز إيوائهم، مع اشتداد المنخفض الجوي الذي وصل الأراضي الفلسطينية، وما خلفه من أضرار واسعة في مختلف جوانب الحياة، خاصة في مناطق اللجوء المؤقت.
وطالبت الشبكة بالإسراع في إدخال الخيام والمستلزمات اللازمة لإعادة تأهيل مراكز الإيواء، إلى جانب توفير المواد الإغاثية والغذائية بشكل فوري، مشددة على ضرورة تمكين فرق الدفاع المدني والقطاع الصحي والمنظمات الأممية والمحلية من العمل دون عراقيل، ووقف القيود الإسرائيلية على دخول المواد الأساسية.
وأكدت الشبكة أن تقارير دولية حديثة تُظهر إصابة أكثر من 90 بالمئة من سكان القطاع بسوء التغذية، نتيجة النقص الحاد في الغذاء وندرة المياه الصالحة للشرب وانهيار مقومات الحياة الأساسية في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية اليومية.


