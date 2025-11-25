بنك القاهرة عمان
الأمطار تُخمِد حرائق رأس البسيط في اللاذقية

الأمطار تُخمِد حرائق رأس البسيط في اللاذقية

وطنا اليوم:أدّى هطل أمطار غزيرة على الساحل السوري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى إخماد الحرائق التي اندلعت في غابات منطقة رأس البسيط بريف اللاذقية، بعد نحو سبع ساعات من جهود الإطفاء المتواصلة.
وبحسب ما نشره الدفاع المدني السوري على معرفاته الرسمية، أسهمت الأمطار بشكل حاسم في السيطرة الكاملة على الحريق، في حين ما تزال الطواقم موجودة في الموقع لمراقبة المنطقة خشية تجدد الاشتعال في الساعات المقبلة.
وكانت النيران قد اندلعت منتصف الليلة الماضية، ما استدعى استنفار فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي، التي واجهت ظروفاً صعبة بسبب اشتداد سرعة الرياح وصعوبة الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة.

الحرائق في سوريا
في أواخر شهر تشرين الأول الفائت، أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرق الإطفاء استجابت لأكثر من 9600 حريق في مختلف المحافظات السورية منذ بداية عام 2025 حتى نهاية شهر أيلول الماضي.
وأوضحت الوزارة على صفحتها في “فيس بوك” أن حرائق الغابات والحقول الزراعية شكّلت النصيب الأكبر من هذه الحرائق، إذ تم تسجيل أكثر من 748 حريقاً في الغابات والأحراج، ونحو 1400 حريق في الأراضي الزراعية، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس حجم التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها البلاد خلال موسم الصيف.


