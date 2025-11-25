بنك القاهرة عمان
ضريبة الدخل: رقابة إلكترونية على إنتاج وتوزيع الدخان لضبط السوق ومكافحة التهريب

50 ثانية ago
وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني يستوعب 60 مليون فاتورة يومياً، وقد بلغ عدد الفواتير التي يستقبلها النظام بشكل يومي مليون فاتورة.
وأكد أبو علي أن نظام الفوترة سيقلل من حجم اقتصاد الظل مشيرا إلى أن عدد مكلفي النظام من أفراد وشركات بلغ 150 ألف مكلف.
وأضاف أن هناك 17600 مكلف تحولوا إلى صفة الأفراد، فيما بلغ عدّد المكلفين الذين سجلوا في ضريبة المبيعات 2500 مكلف.
وقال أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني يخدم المكلفين الملتزمين ويحقق العدالة الضريبية والتنافسية
وبين أن الحكومة تعمل على مشاريع من شأنها تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، لافتا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية ودوره في تحسين حجم التحصيلات.
وكشف أبو علي عن استحداث الرقابة الإلكترونية على مصانع التبغ الدخان، التي من خلالها يتم معرفة حجم الإنتاج اليومي وما يتم توريده للأسواق.
وأوضح أن الرقابة الإلكترونية تضع رمزا مخصصا على علب السجائر التي يتم توزيعها على الأسواق المحلية، بهدف تسهيل عملية ضبط السجائر المهربة.


