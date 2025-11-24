مجلس النواب يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة… أسماء

وطنا اليوم:توافق أعضاء مجلس النواب على اختيار رؤساء ونواب ومقرري اللجان النيابية الدائمة للدورة النيابية العادية الثاني من المجلس العشرين.

وجاءت عملية اختيار رؤساء اللجان في إطار تفاهمات بين الكتل النيابية، وتاليا أسماء رؤساء اللجان النيابية:

اللجنة القانونية: عارف السعايدة العبادي رئيسا للجنة ومحمد بني ملحم نائب للرئيس وعبد الحليم العنانبة مقررا للجنة.

اللجنة المالية: نمر السليحات العبادي رئيسا للجنة، وسليمان الخرابشة نائب للرئيس، ومحمد البستنجي مقررا للجنة.

لجنة الأقتصاد والأستثمار : خالد أبو حسان رئيسا، وعبد الباسط الكبريتي نائبا للرئيس ومحمد كتاو مقررا للجنة.

لجنة الشؤون الخارجية: هيثم زيادين رئيسا، وعلي الغزاوي نائب للرئيس، وتمارا ناصر الدين مقررة للجنة.

اللجنة الإدارية: خليفة الديات رئيسا للجنة، وعطالله الحنيطي نائبا للرئيس، ونسيم العبداي مقررة للجنة.

لجنة التربية والتعليم: إبراهيم القرالة رئيسا للجنة، وعيسى نصار الكرادشة نائبا للرئيس، ورانية خليفات مقررة للجنة.

لجنة الشباب والرياضة والثقافة: محمد المحارمه رئيسا للجنة، وعبد الرؤوف الربيحات نائبا للرئيس.

لجنة التوجيه الوطني والإعلام: حسين العموش رئيسا للجنة، ومحمد السبايلة نائبا للرئيس.

لجنة الصحة والغذاء: أحمد السراحنه رئيسا للجنة، وحكم المعادات نائبا للرئيس، وهايل عياش مقررا للجنة.

لجنة الزراعة والمياه: أحمد الجديفات رئيسا للجنة، إياد جبرين نائبا للرئيس، محمد المرايات مقررا للجنة.

لجنة البيئة والمناخ: جهاد عبوي رئيسا للجنة، وأحمد عشا نائب للرئيس، وحمزة الحوامدة مقررا للجنة.

لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان: أندريه حواري رئيسا للجنة، وأروى الزبون الحجاية نائب للرئيس، وسامر الأزايدة مقررا للجنة.

لجنة الطاقة والثروة المعدنية: أيمن ابو هنية رئيسا للجنة، وإسلام العزازمة نائبة للرئيس.

لجنة الخدمات العامة والنقل: أيمن البدادوه رئيسا للجنة، وطارق عبد المهدي البني هاني نائبا للرئيس، وتيسر أبو عرابي مقررا للجنة.

لجنة السياحة والآثار: سالم العمري رئيسا للجنة ويوسف الرواضيه نائبا للرئيس ونجمة الهواوشة مقررا للجنة.

لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة: مؤيد العلاونة رئيسا للجنة وخالد بني عطية نائبا للرئيس ومحمد الجراح مقررا للجنة

لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان: رائد الرباع رئيسا للجنة رئيسا للجنة وأحمد العليمات نائبا للرئيس وشاهر الشطناوي مقررا للجنة

لجنة المرأة وشؤون الأسرة: فليحة الخضير رئيسة للجنة ومي الحراحشة مقررة للجنة

لجنة الريف والبادية: بكر الحيصة رئيسا للجنة ومي الزيادنة نائبة للرئيس وفريال بني سلمان مقررة للجنة.

لجنة فلسطين: سليمان السعود رئيسا للجنة وعثمان المخادمة نائبا للرئيس