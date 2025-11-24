بنك القاهرة عمان
النائب العمري رئيسًا للجنة السياحة والآثار العامة بتوافق كامل بين أعضاء اللجنة.

26 ثانية ago
وطنا اليوم:انتُخب النائب سالم العمري رئيسًا للجنة السياحة والآثار العامة في مجلس النواب، بتوافق كامل من أعضاء اللجنة، تقديرًا لما يمتلكه من خبرة واسعة في قطاع السياحة ودوره البارز في دعم هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا التوافق ليجسّد ثقة النواب بالعمري، الذي عرف بحضوره الفاعل ومتابعته الدقيقة لملفات السياحة والآثار، إلى جانب رؤيته التطويرية التي يطرحها باستمرار لخدمة القطاع والعاملين فيه.

ويُنظر إلى اختيار العمري لقيادة هذه اللجنة باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة السياحية في الأردن، لما يتمتع به من رؤية واضحة وقدرة على متابعة التحديات الميدانية، إلى جانب حضوره الفاعل في الملفات ذات الصلة خلال السنوات الماضية.

وأكد نواب أن العمري يُعد من أكثر الشخصيات البرلمانية قربًا من القضايا السياحية، حيث عرف عنه اهتمامه المباشر بالعاملين في القطاع، وتبنيه لعدد من المبادرات التي تسعى إلى تحسين البنية السياحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسياح.

ومن المتوقع أن يعمل العمري، من موقعه الجديد، على الارتقاء بالخدمات السياحية وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، إلى جانب الدفع باتجاه خطط تطويرية تستجيب لمتطلبات السوق وتعزز حضور الأردن على الخريطة السياحية العالمية.

ويمتلك العمري خليطًا من الخبرة الميدانية والرؤية العملية، ما يجعله قادرًا على قيادة اللجنة نحو إنجازات نوعية تنعكس إيجابًا على القطاع والعاملين فيه، وسط تطلعات كبيرة لأعضاء المجلس باستمراره في نهجه القائم على العمل الجاد وخدمة المصلحة الوطنية.


