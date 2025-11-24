اتفاق أردني سوري لفتح قنوات التجارة لكافة السلع بداية العام المقبل

وطنا اليوم:بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في دمشق الاثنين، مع نظيره وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات وتنشيط حركة التجارة البينية ومعالجة أي صعوبات تواجهها.

وقال م. القضاة خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في دمشق والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومسؤولون من الجانب السوري ضرورة تسريع الاجراءات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل وتحفيز القطاع الخاص.

وأضاف أن هنالك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتوسيع أطر الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسوريا بما يخدم المصالح المشتركة مشيرا الى أن الأردن عمل منذ التغيرات السياسية في سوريا على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للأشقاء السوريين وبشكل خاص تلبية احتياجات السوق السوري من السلع وتسهيل مرور البضائع والشاحنات السورية من خلال الأراضي الأردنية ومساعدته في المجالات الأخرى.

وأكد أهمية الاجراءات التي اتخذت من قبل الجانبين لأهمية تسريع اجراءات التبادل التجاري وتنشيط المنطقة الحرة المشتركة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية اضافة الى التفاهم على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين سابقا بالشكل الذي ترفع فيه حجم التجارية البينية، وكذلك الدور المهم الذي سيلعبه الأردن في مجال اعادة اعمار سوريا وامكانية اعتباره مركزا ومنطلقا لوجستيا لذلك.

وأكد الشعار أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية التجارية لزيادة كفاءة حركة التجارة بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سوريا والأردن بما يعود بالفائدة على الاقتصادين الوطنيين.

واتفق الجانبان على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لكافة المواد بناء على مبدأ المعاملة بالمثل مع بداية العام المقبل، ما سيعزز حجم التجارة ويتيح فرصًا أكبر للقطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.