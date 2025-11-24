الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

وطنا اليوم:رد النائب علي الخلايلة على وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، رافضا وصف “الخلط غير مقبول”.

وكان انتقد الوزير الخلايلة حديث النائب عن صندوق الحج ومجلس الاوقاف الإسلامي تحت القبة.

وقال النائب إنه صدم من تشكيل مجلس الاوقاف الاسلامي ليدير 800 مليون دينار اموال الاوقاف، فيما صندوق الحج يمتلك أكثر من 400 مليون، داعيا إلى أن يكون بنكا إسلاميا ليدير أموال الاوقاف.

ورد الوزير على النائب مستهجنا الربط بين صندوق الحج ومجلس الأوقاف، مؤكدا ان الصندوق له مجلس إدارة مستقل.

وقال الوزير، إن هذا الخلط غير مقبول!.

من جهته عبر النائب الخلايلة عن رفضه لتصريح الوزير، مؤكدا “أنا ما بخلط أمور”.

وقال إنه لكل عضو من مجلس النواب الحرية في الحديث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي.. “اما خلط وما خلط!”..

وقاطع رئيس مجلس النواب مازن القاضي النائب الخلايلة داعيه إلى البقاء ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب.

بدوره طلب النائب معتز ابورمان نقطة نظام، ابدى فيها تحفظه على طريقة حديث وزير الأوقاف، مؤكدا أن النائب تحت القبة غير مقيد طالما أنه ملتزم بالنظام والدستور.

وقال ابو رمان للوزير، لا يصح الخلط!.. قد يكون هناك من هو افقه منك اقتصاديا إن كنت فقيها في التشريعات..