بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

18 ثانية ago
الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

وطنا اليوم:رد النائب علي الخلايلة على وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، رافضا وصف “الخلط غير مقبول”.
وكان انتقد الوزير الخلايلة حديث النائب عن صندوق الحج ومجلس الاوقاف الإسلامي تحت القبة.
وقال النائب إنه صدم من تشكيل مجلس الاوقاف الاسلامي ليدير 800 مليون دينار اموال الاوقاف، فيما صندوق الحج يمتلك أكثر من 400 مليون، داعيا إلى أن يكون بنكا إسلاميا ليدير أموال الاوقاف.
ورد الوزير على النائب مستهجنا الربط بين صندوق الحج ومجلس الأوقاف، مؤكدا ان الصندوق له مجلس إدارة مستقل.
وقال الوزير، إن هذا الخلط غير مقبول!.
من جهته عبر النائب الخلايلة عن رفضه لتصريح الوزير، مؤكدا “أنا ما بخلط أمور”.
وقال إنه لكل عضو من مجلس النواب الحرية في الحديث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي.. “اما خلط وما خلط!”..
وقاطع رئيس مجلس النواب مازن القاضي النائب الخلايلة داعيه إلى البقاء ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب.
بدوره طلب النائب معتز ابورمان نقطة نظام، ابدى فيها تحفظه على طريقة حديث وزير الأوقاف، مؤكدا أن النائب تحت القبة غير مقيد طالما أنه ملتزم بالنظام والدستور.
وقال ابو رمان للوزير، لا يصح الخلط!.. قد يكون هناك من هو افقه منك اقتصاديا إن كنت فقيها في التشريعات..


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:06

المؤبد لسوداني زور الجنسية الكويتية لأكثر من ثلاثة عقود

11:55

رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

11:49

الزعبي: الحكومة أنكرت الضرائب وفرضت 16% على الطرود البريدية

11:41

ماليزيا تمنع الأطفال من فتح حسابات على مواقع التواصل

11:32

زين تجدد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لدعم استدامة محمية المأوى

11:27

55969 مطلوبا للتنفيذ القضائي في الأردن… و23 ألفا بقضايا حبس مدين

11:18

وفاة سيدة وإصابة زوجها بتدهور مركبة في جرش

11:15

الرقب: أجوبة الحكومة عن أسئلتي نسخ لصق ولا تعكس الحقيقة

11:05

82.40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاثنين

10:31

مغردون يتساءلون عن مصير الذباب الإلكتروني بعد خاصية إكس الجديدة

10:17

وزير الثقافة: مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا

10:06

وزير الشؤون القانونية: لا نص لتأجيل خدمة العلم لمعيل أسرته أو المتزوج

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025