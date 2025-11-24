الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق غزة والأزمة الأنسانية تتفاقم في القطاع

وطنا اليوم:في اليوم الـ45 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يعيش سكان القطاع أزمة إنسانية متفاقمة حيث يواصل جيش الاحتلال استهداف المرافق المدنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان.

وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات بسلاح المدفعية والطيران على أنحاء متفرقة بقطاع غزة شمالا وجنوبا، فضلا عن تنفيذ عمليات نسف تركزت في خان يونس ورفح.

وقالت وكالة الأونروا إن سياسة التجويع مستمرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى أزمات أخرى خاصة بخدمات التعليم والصحة والتمويل، بسبب العجز في ميزانية الوكالة وأثرها على خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

في سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط، لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.