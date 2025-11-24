بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق غزة والأزمة الأنسانية تتفاقم في القطاع

20 ثانية ago
الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق غزة والأزمة الأنسانية تتفاقم في القطاع

وطنا اليوم:في اليوم الـ45 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يعيش سكان القطاع أزمة إنسانية متفاقمة حيث يواصل جيش الاحتلال استهداف المرافق المدنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان.
وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات بسلاح المدفعية والطيران على أنحاء متفرقة بقطاع غزة شمالا وجنوبا، فضلا عن تنفيذ عمليات نسف تركزت في خان يونس ورفح.
وقالت وكالة الأونروا إن سياسة التجويع مستمرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى أزمات أخرى خاصة بخدمات التعليم والصحة والتمويل، بسبب العجز في ميزانية الوكالة وأثرها على خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
في سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط، لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:41

اللواء المتقاعد تامر المعايطة… حين يولد الأمن من صلابة الرجال وتكبر الرتبة بإيمان صاحبها

09:36

الاثنين.. طقس معتدل نهارا وحالة عدم استقرار جوي ليلا

09:32

الأمن العام يدعو إلى الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

09:28

تعرّفوا على المؤشّرات العشرين الأحدث لمتقاعدي الضمان

09:27

The CEO of Orange Jordan Visits Yarmouk University President to Strengthen the Strategic Partnership

09:22

“صحة الطفيلة” توضح أسباب وفاة طالب جامعي بمرض غير وبائي

09:15

رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي

09:12

ابتكار صيني ينقل الإنسولين عبر الجلد بكريم موضعي

09:07

نزوح أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا

09:04

تفاؤل أميركي بقرب التوصل للسلام في أوكرانيا

20:42

بلدية الكرك تباشر بتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ

20:32

تقرير: ترامب يعتزم تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية

وفيات
وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025