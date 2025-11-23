غارة إسرائيلية على الضاحية تستهدف عنصرا بارزا في حزب الله

وطنا اليوم:وقع انفجار ضخم في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف “عنصر بارز” في حزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “الجيش استهدف مؤخرًا عنصرا بارزًا في منظمة حزب الله في بيروت”.

ولم يصدر أي تحذير مسبق من قبل الجيش الإسرائيلي قبل عملية القصف كما هو معتاد، مما يشير إلى عملية اغتيال نوعية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي الشخص الثاني بحزب الله.

ويأتي هذا التطور فيما جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بمواصلة ضرب حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أن حكومته “ستقوم بكل ما هو ضروري” لمنع الطرفين من إعادة بناء قوتهما أو تهديد الأمن الإسرائيلي.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأحد إن “الجيش ضرب هذا الأسبوع أهدافاً في لبنان، وسنواصل العمل دون تردد لمنع حزب الله من ترسيخ قدرته على تهديدنا”.