مشاركة فاعلة لجامعة فيلادلفيا في المؤتمر العاشر لأساتذة اللغة الإنجليزية (APETAU)

23 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:شاركت الدكتورة عرين خليفه، الأستاذ المشارك في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها واللغة الإنجليزية التطبيقية في جامعة فيلادلفيا، في أعمال المؤتمر العاشر لأساتذة اللغة الإنجليزية (APETAU)، الذي جاء بعنوان:

“Insights into Linguistics, Literature and Translation Studies in the AI Era.”

وقدّمت الدكتورة عرين ورقة بحثية بعنوان:

“From Death to Rebirth: Rethinking the Value of Literature in the Contemporary Digital Age”.

وسلّطت الورقة الضوء على وضع الأدب في العصر الرقمي، موضّحة التحولات العميقة التي أحدثتها التكنولوجيا في ظل النيوليبرالية والرأسمالية في طرق إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها، وكيف أسهمت البيئة الرقمية في إعادة تشكيل علاقة القارئ بالنص. كما تناولت الورقة التحديات التي يواجهها الأدب اليوم في ظل وفرة المحتوى السريع وتراجع القراءة المتعمّقة، إلى جانب انحسار دوره الثقافي لصالح الوسائط الرقمية الحديثة.
وركّزت الورقة كذلك على ضرورة إعادة تقييم مكانة الأدب ووظيفته في الزمن المعاصر، وضرورة تبنّي رؤية جديدة تعيد للأدب حضوره وتأثيره، بوصفه فضاءً للتأمل والإبداع واستكشاف القضايا الإنسانية الجوهرية.
وتأتي المشاركة تأكيدًا لحضور جامعة فيلادلفيا في المحافل الأكاديمية، وترسيخًا لدورها في دعم البحث العلمي ومواكبة التحولات المعرفية في عصر الذكاء الاصطناعي.


