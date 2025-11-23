بنك القاهرة عمان
ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة

23 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:قال مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية، جهاد السواعير، إن الوزارة رخصت 3 شركات خاصة مؤهلة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة والتعامل معها بما هي نفايات خطرة.
وبيّن السواعير، أن الشركات الثلاث المرخّصة تعمل على جمع وإعادة تصدير تلك البطاريات إلى الخارج.
وأكد السواعير أن النمو المطّرد في قطاع السيارات الكهربائية يستوجب التخطيط للتعامل مع مخلفات بطاريات تلك السيارات لضمان بيئة آمنة من النفايات الخطرة، متوقعا زيادة أكبر في تلك النفايات في المستقبل.
وتشكّل السيارات التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل 15% من عدد السيارات الكاملة في المملكة، فيما تشكّل السيارات الكهربائية والهجينة 28%، وفق السواعير.
وبين ضرورة تأطير العمل لمواجهة كمّ البطاريات المتوقع من السيارات الكهربائية، وذلك من خلال الاستفادة منها على أن يكون الأردن نموذجا في هذا المجال.
وقال السواعير إن تخزين البطاريات الكهربائية في مكبّ النفايات الخطرة في منطقة سواقة آمن ويضمن السلامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية لحوارية “تتبع بطاريات السيارات الكهربائية”، قال وزير البيئة أيمن سليمان: إن التحديات البيئية المصاحبة لنمو قطاع السيارات الكهربائية تستوجب الاستعداد الوطني للتعامل مع التالف منها.
وشدّد الوزير على ضرورة وجود قاعدة بيانات لتتبع البطاريات وذلك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة والقطاع الخاص، على أن تكون وزارة البيئة الجهة الناظمة لجهود التتبع.
وكشفت الوزارة في تصريحات سابقة عن تصدير 720 طناً من بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة خلال عام 2024، مشيرة إلى إصدار إجراءات عمل معيارية للتعامل مع حوادث بطاريات الليثيوم، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني، تتضمن آلية للتعامل مع البطاريات الناتجة عن حوادث السير.


