انخفاض أسعار الكلمنتينا في الأسواق.. تعرف على الأسباب

وطنا اليوم:نصحت جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية مزارعي الحمضيات في الأردن بعدم قطف ثمار فاكهة الكلمنتينا.

وقالت في منشور لها على فيسبوك إن معلومات وردتها من سوق عمان المركزي أفادت أن أسعار الكلمنتينا صباح اليوم أقل من أمس بنسبة تتراوح من 25% إلى 50%، موضحة السبب بكميات “الحواش” الكبيرة.

وأكدت على عدم قطف ثمار الكلمنتينا اليوم شكل نهائي، وأن تخفف نسبة القطاف إلى 50% غداً.

وأشارت إلى ان السبب في نصحها بعدم قطف الثمار هو إلا تباع بضاعة المزارعين بثمن بخص.

ونصحت برش دواء ذبابة الفاكهة