بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

انخفاض أسعار الكلمنتينا في الأسواق.. تعرف على الأسباب

23 نوفمبر 2025
انخفاض أسعار الكلمنتينا في الأسواق.. تعرف على الأسباب

وطنا اليوم:نصحت جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية مزارعي الحمضيات في الأردن بعدم قطف ثمار فاكهة الكلمنتينا.
وقالت في منشور لها على فيسبوك إن معلومات وردتها من سوق عمان المركزي أفادت أن أسعار الكلمنتينا صباح اليوم أقل من أمس بنسبة تتراوح من 25% إلى 50%، موضحة السبب بكميات “الحواش” الكبيرة.
وأكدت على عدم قطف ثمار الكلمنتينا اليوم شكل نهائي، وأن تخفف نسبة القطاف إلى 50% غداً.
وأشارت إلى ان السبب في نصحها بعدم قطف الثمار هو إلا تباع بضاعة المزارعين بثمن بخص.
ونصحت برش دواء ذبابة الفاكهة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:59

بعد 16 عاما.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

13:51

الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

13:48

أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

13:44

التصنيفات الجامعية… ليست أولوية ؟(١)

13:40

مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

12:31

النائب العموش: لا مؤشرات لوجود عفو عام بالأردن

12:27

الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

12:06

المؤبد لسوداني زور الجنسية الكويتية لأكثر من ثلاثة عقود

11:55

رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

11:49

الزعبي: الحكومة أنكرت الضرائب وفرضت 16% على الطرود البريدية

11:41

ماليزيا تمنع الأطفال من فتح حسابات على مواقع التواصل

11:32

زين تجدد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لدعم استدامة محمية المأوى

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025