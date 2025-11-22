بنك القاهرة عمان
البدور: “المركز الصحي” سيكون بوابة المريض في المنظومة الصحية

22 نوفمبر 2025
وطنا اليوم _

افتتح وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، مركز صحي مخيم مأدبا الأولي، بحضور محافظ مأدبا حسن الجبور وعدد من النواب والأعيان وأعضاء مجلس اللامركزية في المحافظة، مؤكداً حرصه على تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المخيم.

وأوضح البدور أن المركز الصحي سيكون بوابة المريض في المنظومة الصحية، حيث يعد خط الدفاع الأول لصحة المواطن والركيزة الأساس للتخفيف من الضغط على المستشفيات وضمان الوصول إلى خدمات طبية قريبة وسريعة وفعّالة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة، من خلال بناء مراكز صحية حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر بيئة ملائمة للمرضى والكوادر الطبية.

وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير البنية التحتية للمراكز الصحية، واستبدال المباني المستأجرة والمتهالكة بمنشآت دائمة تتسم بالكفاءة والاستدامة، بما يضمن بيئة تشغيلية أفضل ويعزز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن منظومة متكاملة للرعاية الصحية.

ويأتي إنشاء مركز صحي مخيم مأدبا الأولي لتلبية احتياجات سكان المخيم الصحية، حيث سيقدم خدمات رعاية أولية فعّالة تشمل الطب العام، وطب الأسرة، والنسائية والتوليد، وطب الأسنان، إلى جانب تقديمه لخدمات الأمومة والطفولة، واحتوائه على مختبر طبي، وصيدلية، وسجل طبي، ووحدات المحاسبة والمستودعات.

ويمتد المركز، الذي تم تمويله من موازنة اللامركزية بقيمة 925 ألف دينار، على مساحة 950 متراً مربعاً موزعة على طابقين، ويخدم نحو 20 ألف نسمة، وبمعدل 5 آلاف مراجع شهرياً.


