تحطم طائرة هندية خلال عرض بمعرض دبي للطيران

وطنا اليوم:شهد اليوم الختامي لمعرض دبي للطيران حادثًا مؤسفاً، إذ تحطّمت طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية أثناء تنفيذها عرضًا جويًا فوق مطار آل مكتوم الدولي.

وأعلن سلاح الجو الهندي مقتل الطيار في حادث تحطم المقاتلة.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقتل الطيار، مؤكداً أن الفرق المعنية تعاملت على الفور مع الحادث.

فيما تصاعد دخان أسود فوق مطار آل مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي أمام أنظار الجمهور ومن بينهم نساء وأطفال، وانطلقت صافرات الإنذار عقب التحطم.

وكانت الدورة الـ 19 لهذا المعرض انطلقت في 17 نوفمبر الحالي، واستمرت حتى اليوم الجمعة (21 نوفمبر) بمشاركة المئات من قادة القطاع.

فيما استضاف المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة، 440 منها سجل مشاركته الأولى، إلى جانب 148,000 زائر، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

كما احتضن هذا المعرض الذي يقام كل سنتين 21 جناحاً، من ضمنها المشاركة الأولى للمملكة المغربية، إلى جانب 98 منطقة عرض إضافية بمساحة 8,000 متر مربع، فضلاً عن 120 شركة ناشئة و50 مستثمراً.

ويستضيف ثاني أكبر مطار في البلاد معرض دبي للطيران الذي يجري تنظيمه كل عامين، وشهد تقديم طلبات شراء كبرى للطائرات من شركة “طيران الإمارات” وشقيقتها للرحلات منخفضة التكلفة “فلاي دبي”.