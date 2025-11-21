موجة ثلج تضرب بريطانيا وتتسبب في تعليق الدراسة

وطنا اليوم:تتعرض بريطانيا لموجة ثلجية قوية لليوم الثاني، ما أدى إلى تعليق الدراسة في معظم المدارس، مع تحذيرات نادرة من ‘الرعد الثلجي’ وانخفاض درجات الحرارة إلى -12°م.”

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن “The Sun” أُغلِقت المئات من المدارس يوم أمس الخميس، وما زالت عشرات المدارس مغلقة اليوم، وسط تحذيرات صفراء من الانجماد صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، بعد ما قد تكون أبرد ليلة في العام حتى الآن.

سجلت أدنى درجة حرارة في لوخ غلاسكارنوخ بالمرتفعات الأسكتلندية، فيما انخفضت الحرارة إلى أقل من -7°م في مناطق واسعة من المملكة المتحدة، وبلغت -6°م في تراوسغود بكيريديجن، و-4°م في روسترن، تشيشير.

وقال المتنبئ الجوي سايمون بارتريدج إن السبب الرئيسي للبرودة هو “كتلة ضغط مرتفعة تحركت عبر البلاد خلال الليل”، مضيفًا أن “الفرق عن الليالي السابقة هو خفة الرياح”. وتوقع أن تشهد معظم المناطق صقيعًا صباح اليوم، مع ظهور الشمس لاحقًا، مشيرًا إلى أن الطقس سيعود إلى معدلاته الطبيعية بحلول عطلة نهاية الأسبوع.

تشمل التحذيرات الصفراء شمال وشرق وجنوب شرق وجنوب غرب إنجلترا، ومناطق شمال وجنوب شرق أسكتلندا، وشمال وغرب ويلز. وقد أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور وانقطاع الكهرباء عن بعض المنازل. وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من مغادرة منازلهم قبل الموعد المعتاد لتجنب الانزلاق على الطرق الزلقة.

كما حذرت الهيئة من احتمال ظهور ظاهرة “الرعد الثلجي” في نورث يورك مورز والمرتفعات الأسكتلندية، نتيجة الرياح القطبية الشديدة، وقد تشمل أيرلندا الشمالية، شرق إنجلترا، غرب ويلز وجنوب غرب إنجلترا. وأوضحت أن “الرعد الثلجي” هو عاصفة ثلجية تترافق مع برق ورعد نتيجة عدم استقرار الغلاف الجوي أثناء تساقط الثلوج.

سجلت بعض المناطق تراكمات ثلجية كبيرة، إذ سجلت المرتفعات الأسكتلندية 9 سم، ودايس 6 سم، وبحيرة فيرنوي في باويس 4 سم، وبولمر 3 سم، وبودمين 2 سم. وفي شمال يوركشاير نُصح السائقون بتجنب الطرق إلا للضرورة، بينما عملت آليات إزالة الثلوج وملح الطرق على معالجة الظروف الخطرة. كما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 منزل في بيمبروكشاير.

توقع خبراء الأرصاد أن تصل سماكة الثلوج إلى نحو 10 إنشات على المرتفعات فوق 100 متر، مع احتمال حدوث رياح عاصفة وأحيانًا برق ورعد يزيدان من المخاطر على الطرق. وأصدرت هيئة الأمان الصحي البريطانية تحذيرات برتقالية وصفراء من مخاطر البرد حتى السبت في شمال إنجلترا ومنطقة الوسط.

وأكد خبراء الأرصاد أن “كتلة هواء قطبي باردة من الشمال تسيطر على الطقس، وتجلب أول موجة برد ملحوظة لهذا الخريف، مع ثلوج وانجماد شديدين محتملين خلال الأيام المقبلة”.