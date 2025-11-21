إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة النشامى النهائية للمشاركة في بطولة كأس العرب “فيفا 2025” والتي تقام خلال الفترة 1-18 كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت القائمة (23) لاعباً: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.

وينتظر أن يستأنف المنتخب الوطني تحضيراته في العاصمة عمان غدا السبت 22 تشرين الثاني، فيما يغادر وفد النشامى إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر السبت 29 من الشهر ذاته.

ويستهل منتخب النشامى مشاركته في البطولة بمواجهة الإمارات عند الثامنة مساء الأربعاء 3 كانون الأول على ستاد البيت، ثم يلتقي الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا عند الثانية ظهر السبت 6 منه على ستاد أحمد بن علي، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 من ذات الشهر على ستاد البيت.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يخوض مشاركته العاشرة في بطولة كأس العرب، ومنذ ظهوره الأول في النسخة الأولى عام 1963 في لبنان، غدا منتخب النشامى الذي شارك في كافة نسخ البطولة صاحب الرقم الأكبر في عدد المشاركات بين المنتخبات العربية.

وكان منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.