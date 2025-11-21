بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

29 ثانية ago
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة النشامى النهائية للمشاركة في بطولة كأس العرب “فيفا 2025” والتي تقام خلال الفترة 1-18 كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وضمت القائمة (23) لاعباً: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.
وينتظر أن يستأنف المنتخب الوطني تحضيراته في العاصمة عمان غدا السبت 22 تشرين الثاني، فيما يغادر وفد النشامى إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر السبت 29 من الشهر ذاته.
ويستهل منتخب النشامى مشاركته في البطولة بمواجهة الإمارات عند الثامنة مساء الأربعاء 3 كانون الأول على ستاد البيت، ثم يلتقي الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا عند الثانية ظهر السبت 6 منه على ستاد أحمد بن علي، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 من ذات الشهر على ستاد البيت.
يشار إلى أن المنتخب الوطني يخوض مشاركته العاشرة في بطولة كأس العرب، ومنذ ظهوره الأول في النسخة الأولى عام 1963 في لبنان، غدا منتخب النشامى الذي شارك في كافة نسخ البطولة صاحب الرقم الأكبر في عدد المشاركات بين المنتخبات العربية.
وكان منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:46

11 لاعبًا يترقبون استبعادهم من منتخب النشامى!

13:30

تتويج المكسيكية فاطمة بوش ملكة جمال الكون لعام 2025

13:27

تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول ديانة زوجته تثير جدلاً واسعاً

13:15

أكثر من 300 شهيد و700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

13:08

كيف نكون دولة رقمية ومسؤولينا خارج الشبكة؟

11:30

الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله

11:20

وفيات الجمعة 21-11-2025

11:15

ضجة في فرنسا.. بعد تحذير جنرال من خسارة الأبناء ضد الروس

10:40

وفد رجال أعمال دمشقي يزور عمّان مطلع الشهر المقبل

10:34

نتنياهو يوجه رسالة لدمشق .. ويكشف أسرار زيارة الجنوب

10:24

آخر معرقلي رفع قانون قيصر عن سوريا يلين موقفه ويتراجع

10:07

تنازلات مؤلمة.. بالخريطة ما الذي ستخسره كييف لصالح موسكو؟

وفيات
الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025