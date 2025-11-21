بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أكثر من 300 شهيد و700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دقيقة واحدة ago
أكثر من 300 شهيد و700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، إن أكثر من 300 شهيد ارتقوا في القطاع وأكثر من 700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف البرش، أن 70% من المستلزمات الطبية غير متوفرة والاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع دخول المساعدات الطبية.
وبين البرش أن 82% من أطفال قطاع غزة من هم دون العام يعانون من فقر الدم.
وتابع يقول إن حوالي 18 ألفا ومئة جريح ينتظرون السفر وفتح المعابر، منهم 5 آلاف طفل، و5 آلاف من مرضى السرطان.
وكشف البرش عن نحو 1700 أسير جرى الإفراج عنهم وصلوا إلى قطاع غزة ويعانون من أمراض جلدية وبعضهم فقد أطرافه.
وأكد استلام 330 جثمان شهيد من الاحتلال، مشيرا إلى أنه “كان قد تم التنكيل بها”.
وأوضح الأمين العام أن 14 مستشفى في القطاع جرى إعادة تأهيلها وترميمها.

معظم سكان غزة بلا منازل ويعيشون في خيام أو ملاذات مؤقتة
قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، التي تتواصل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية، إن 1.5 مليون شخص في القطاع بحاجة إلى خيام جديدة.
وأضاف: “الخيام اللي موجودة في غزة لم تعد صالحة وصارت مهترئة ومش راح تحمي الناس من المطر”.
وحتى في عمق غزة تسبب هطول الأمطار بمشكلات كبيرة، فمعظم الناس الذين يحتمون بالخيام ليست لديهم مراحيض مناسبة أو مرافق صرف صحي، وإنما يعتمدون على الحفر والخزانات الصغيرة قرب خيامهم والتي تفيض عند هطل الأمطار الغزيرة.
ويعيش معظم الناس أيضا قرب أكوام القمامة العشوائية بسبب أن مكبات القمامة والمرافق الأخرى إما أصبح من المستحيل الوصول إليها أو أنها تعرضت للدمار.
وحذرت المستشفيات المنهكة بالفعل مرارا من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض المعدة والأمراض الجلدية بسبب الازدحام والظروف غير الصحية التي تفاقمت نتيجة سوء التغذية المتفشي والذي أضعف جهاز المناعة.
وامتلأت برك كبيرة كانت تستخدم لتخزين مياه الأمطار قبل الحرب بمياه الصرف الصحي، ومع تحطم الأنابيب وأنظمة الضخ أو تضررها أصبحت هذه البرك الكبيرة مصدر تهديد لأنها قد تفيض منها المياه إلى مناطق الخيام المكتظة المحيطة بها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:08

كيف نكون دولة رقمية ومسؤولينا خارج الشبكة؟

11:30

الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله

11:20

وفيات الجمعة 21-11-2025

11:15

ضجة في فرنسا.. بعد تحذير جنرال من خسارة الأبناء ضد الروس

10:40

وفد رجال أعمال دمشقي يزور عمّان مطلع الشهر المقبل

10:34

نتنياهو يوجه رسالة لدمشق .. ويكشف أسرار زيارة الجنوب

10:24

آخر معرقلي رفع قانون قيصر عن سوريا يلين موقفه ويتراجع

10:07

تنازلات مؤلمة.. بالخريطة ما الذي ستخسره كييف لصالح موسكو؟

09:51

تقنية صينية جديدة لتعطيل الدرونات بمدى 3 كيلومترات

09:44

طلبة أردنيون يعرضون مشاريع مبتكرة في مؤتمر الأمن السيبراني C8

09:36

الحملة الأردنية توزع 600 بطانية على عائلات بغزة

09:28

درجة الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 6 درجات الجمعة

وفيات
الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025