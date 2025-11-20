بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مصدر نيابي: لا تعيينات ولا استحداث وظائف في المجلس

29 ثانية ago
مصدر نيابي: لا تعيينات ولا استحداث وظائف في المجلس

وطنا اليوم:ذكر مصدر نيابي اليوم الخميس أن المكتب الدائم في مجلس النواب اتخذ قراراً منذ انتخابه بوقف أي تعينات في المجلس، مؤكداً أن ما يجري تداوله من تعينات لا علاقة للمكتب الدائم الحالي به، وإنما يعود لسنوات سابقة.
وقال المصدر إن ما يجري تداوله من تعيينات في المجلس في الوقت الحالي، غير صحيح إطلاقاً، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب مازن القاضي يرفض أي وساطات بهذا الموضوع ويوجه دوماً إلى مراجعة هيئة الخدمة والإدارة العامة، بوصفها الجهة التي تعلن عن الوظائف في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

وزير التربية: توجه لإنشاء مدرسة مهنية في لواء بني كنانة

16:38

تحويلات مرورية جزئية على طريق السلط–السرو

16:36

التنمية: لا صحة لما يتداول بشأن إغلاق الدور الايوائية للأشخاص ذوي الإعاقة

16:10

ملحق المونديال.. القرعة تضع منتخب العراق في مواجهة صعبة

16:04

بزشكيان: نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى بات أمراً إلزامياً

15:56

موظفو البنك الأردني الكويتي يشاركون في مبادرة القافلة الخضراء لزراعة الأشجار في محافظة جرش

15:23

الأردن يؤكد جاهزيته لتزويد سوريا ولبنان بـ الطاقة فور اكتمال الترتيبات

15:15

التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـ تكميلية التوجيهي

15:09

منخفض قطبي عميق يضرب دول عربية وتحذيرات من الفيضانات

14:59

النظام الضريبي حين يصبح محفزا للاستثمار

14:25

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أمتيازات و رواتب كبار موظفيها

14:23

الحكومة تبحث خطط تطوير جسر الملك حسين وتعزيز كفاءة المراكز الحدودية

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله