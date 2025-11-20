الأردن يؤكد جاهزيته لتزويد سوريا ولبنان بـ الطاقة فور اكتمال الترتيبات

وطنا اليوم:عُقدت في العاصمة عمّان، الخميس، اجتماعات التعاون الثلاثي المشترك بين الأردن وسوريا ولبنان لمناقشة مشاريع في مجالات الكهرباء والغاز، بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، إلى جانب وفود فنية وهندسية من الدول الثلاث.

وتضمّنت الاجتماعات نقاشاً حول ضرورة إجراء تقييم الوضع الفني للبنية التحتية لخطوط الربط الكهربائي وخطوط نقل الغاز لدى الجانبين السوري واللبناني، مع التأكيد على جاهزية الجانب الأردني لتزويد الاشقاء في كل من لبنان وسوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة.

واتفق الوزراء الثلاثة على تشكيل فرق فنية مشتركة لتقييم الخطوط وتحديثها بما يراعي مصالح الجميع، و وضع مصفوفة بالإجراءات المطلوبة ليصار إلى متابعتها من قبل الأطراف.

وهدفت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجالات الطاقة، من خلال إعادة تشغيل مشاريع الربط الكهربائي، واستئناف ضخ الغاز عبر خط الغاز العربي وتعزيز الجهود المشتركة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين مستوى الاعتمادية في التزويد بين الدول الثلاثة.

وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة على هامش اللقاء، إن الأردن يؤمن بضرورة رفع مستويات التعاون بين الدول الثلاث في مختلف مشاريع الطاقة، وعلاج التحديات والتغلب عليها لتحقيق مصالح الدول الأطراف.

وبيّن الخرابشة أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز الفرص الكبيرة المشتركة بين الدول الأطراف في مشاريع ربط الكهرباء والغاز، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المانحة مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، مشدداً على إصرار الأردن على استغلال وتعظيم الفرص المتاحة ودفع مستويات التعاون إلى الأمام.

من جهته قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن موقع سوريا الجغرافي المهم كنقطة ربط مشتركة بين الأردن ولبنان لخطوط النقل الكهربائي وخط الغاز العربي تتطلب التنسيق دوماً مع دول الجوار لإعادة تأهيل هذه الخطوط واعادتها للعمل بعد أن تأثرت بسبب الأوضاع السياسية وفق المواصفات والمتطلبات الفنية المطلوبة.

ونوه البشير إلى أن الفرق الفنية تعمل على قدم وساق لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الربط الكهربائي والتغلب على بعض التحديات التي يعاني منها خط الغاز العربي مع الجانب اللبناني، مشيراً إلى أن ربط الخطوط مع الأردن تتمتع بجاهزية عالية.

من ناحيته قال وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي إن هذا اللقاء يأتي في إطار ادامة التواصل والتعاون مع دول الجوار، موضحاً أن مشاريع الربط تعود بالنفع على مصالح كل البلدان.

وأضاف الصدي أن مشاريع الربط للغاز والكهرباء هي أساسية وهامة للدول الأطراف، وتسهم في تعزز سبل التعاون العربي المشترك وتحقيق انفتاح أكبر على مشاريع اقتصادية أخرى في المستقبل.

وكان الأردن أكد سابقاً على جاهزيته لتزويد الاشقاء في كل من لبنان وسوريا بجزء من احتياجاتهم من الطاقة فور اكتمال الترتيبات المطلوبة من الأطراف، خاصة الوضع الفني للشبكات السورية، نظراً للأضرار التي لحقت بها خلال فترة الحرب.

وتعود مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا إلى عام 2001، قبل أن تتوقف عام 2012 بسبب الأوضاع السياسية، كما وقّعت الدول الثلاث عدة اتفاقيات خلال عام 2022 لتفعيل استجرار الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، غير أن المشروع واجه تحديات تتعلق بظروف التمويل.

وتأمل الدول الثلاث أن تسهم هذه الاجتماعات في إعادة إحياء مشاريع الربط المشتركة، وتعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يوفر حلولاً مستدامة للطاقة ويدعم الاستقرار الاقتصادي والخدمات الحيوية.