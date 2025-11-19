الجيش الإسرائيلي يشن غارات جنوبي لبنان وإنذارات متتالية بالإخلاء

وطنا اليوم:شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، موجة هجمات على جنوب لبنان.

وبحسب جيش الاحتلال فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت أهدافا تابعة لحزب الله في الجنوب.

وكان جيش الاحتلال أصدر تحذيرات إخلاء لسكان قريتي دير كيفا وشور، وقد أبلغ اللبنانيون بوقوع انفجارات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وجّه إنذارا جديدا بالإخلاء إلى سكان بلدتي عيناتا وطير فلسية بجنوب لبنان لاستهداف مواقع لحزب الله.

وفي وقت سابق، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان مبان في قريتين في جنوب لبنان، مطالبا بإخلائها قبل توجيه ضربات.

وقال الجيش في بيان إنه سيهاجم “في الوقت القريب بنى تحتية عسكرية” تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وطالب سكان مبان محددة في خريطتين مرفقتين ومبان مجاورة بـ”إخلائها فورا” في قريتي دير كيفا وشحور.

وأشار الجيش إلى أنه سيوجه ضربات “للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

كما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.