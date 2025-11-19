بنك القاهرة عمان
العمل الإسلامي يدين قرار مجلس الأمن حول غزة وما يشكله من خدمة لأهداف الاحتلال

دقيقة واحدة ago
العمل الإسلامي يدين قرار مجلس الأمن حول غزة وما يشكله من خدمة لأهداف الاحتلال

وطنا اليوم:بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

يدين حزب جبهة العمل الإسلامي قرار مجلس الأمن الذي قدمته الولايات المتحدة والمتعلق بغزة والذي يسعى لفرض الوصاية الدولية على القطاع وإعادة تأطير احتلال القطاع من جديد تحت مسمى قوات أممية تشكل أداة أمنية بيد الاحتلال لاستهداف سلاح الmقاومة واللجوء للتحايل السياسي لتحقيق ما عجز العدو الصهيوني عن تحقيقه بالقوة العسكرية خلال عامين من حرب الإب~ادة الجماعية والقتل والتدمير مدعوماً بالحليف الأمريكي ودعم غربي وصمت وتخاذل دولي واسع، بدلاً من أن تقوم هذه القوات بمراقبة التزام العدو الصه~يوني بوقف إطلاق النار ووقف ما يقوم به من خروقات واسعة.

كما يعبر الحزب عن أسفه لموقف الدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم لنيل سيادتهم الوطنية، ويُعد شكلاً من أشكال الشراكة الدولية في حرب الإبادة على قطاع غزة.

إن الحزب إذ يؤكد رفضه بأي مساس بسلاح الmقاومة الفلسطينية الذي يشكل سداً منيعاً في وجه مخططات التهجير في غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحائط صد في وجه المشروع الصهي~وني التوسعي، والتي أجبرت الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار، مما يتطلب من النظام العربي والإسلامي الرسمي دعم هذه الmقاومة والنظر إليها كعنصر قوة في مواجهة العدو الصه~يوني.

كما يؤكد الحزب على ضرورة الدعم العربي الرسمي لما توصلت إليه لقاءات التوافق بين الفصائل الفلسطينية حول تشكيل إدارة وطنية مستقلة تدير شؤون القطاع لا سيما ملفي المساعدات والإعمار، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، مع ضرورة منع استغلال الاحتلال القرار للتهرب من التزاماته أو تمديد العدوان، واستئناف حرب الإبادة.


