بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يدشّن مشروع لضخ مياه المتوسط في بحيرة طبريا لرفع منسوبها

49 ثانية ago
الاحتلال يدشّن مشروع لضخ مياه المتوسط في بحيرة طبريا لرفع منسوبها

وطنا اليوم:أعلنت حكومة الاحتلال عن تدشين مشروع لإدارة المياه يضخّ مياه البحر المحلّاة إلى بحيرة طبريا، في إطار سعي الكيان لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.
وقالت الحكومة إن المشروع “الرائد” يقوم على ضخّ مياه البحر الأبيض المتوسط المحلّاة إلى بحيرة طبريا، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها أول جهد معروف على مستوى العالم لتغذية بحيرة طبيعية من المياه العذبة بمياه بحر مُعالجة.
ويهدف المشروع إلى توجيه المياه العذبة لتعزيز مستويات المياه في المناطق التي عانت من جفاف طويل.
ويقدّر المهندسون أن التدفق الجديد يمكن أن يرفع منسوب البحيرة عدة سنتيمترات كل شهر.
وتقول سلطات المياه في حكومة الاحتلال إن المبادرة تهدف إلى تأمين بحيرة طبريا كخزان وطني استراتيجي، وسط النقص الناجم عن التغيرات المناخية، فيما تتابع فرق بيئية التأثيرات المحتملة لهذه العملية غير المسبوقة
وتأتي التغذية الطبيعية الرئيسية للبحيرة من نهر الأردن الأعلى، الذي تنبع روافده من أنهار الحاصباني والدان والبانياس، الواقعة في الجليل الأعلى ومرتفعات الجولان المحتل. وهذه الأنهار تتغذى من مياه الأمطار والمياه الجوفية المحلية. وعند الطرف الجنوبي للبحيرة، يتابع نهر الأردن جريانه باتجاه البحر الميت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

تنفيذ جولات رقابية ميدانية على معاصر الزيتون في الردن

14:46

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية وطلبة جامعيين

14:40

المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء بطاقة ألف متر مكعب

14:35

قطاع السياحة يحقق إنجازات متميزة في تشرين الأول انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي

14:09

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني

14:05

اصمتي يا خنزيرة .. ترامب يهاجم صحفية بعد سؤال بشأن إبستين

13:55

الإحصاءات العامة: 4.7 مليون طفل في الأردن يشكلون 40% من السكان

13:47

رئيس مجلس الأعيان يبحث مع نظيره البحريني تعزيز العلاقات الثنائية

13:44

فقراء الاردن .. لا تعيين ولاتعليم

13:43

%83 نسبة الإنجاز في شبكة سكة الحديد الوطنية

13:36

الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق الجمعة في دمشق

13:29

مصنعون: زيارات الملك للمصانع حافز لمواصلة الإنتاج والتطوير

وفيات
وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة اللهالحاج عبد الفتاح حسن المحيسن “أبو الرائد ” في ذمة الله