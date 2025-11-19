الاحتلال يدشّن مشروع لضخ مياه المتوسط في بحيرة طبريا لرفع منسوبها

وطنا اليوم:أعلنت حكومة الاحتلال عن تدشين مشروع لإدارة المياه يضخّ مياه البحر المحلّاة إلى بحيرة طبريا، في إطار سعي الكيان لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.

وقالت الحكومة إن المشروع “الرائد” يقوم على ضخّ مياه البحر الأبيض المتوسط المحلّاة إلى بحيرة طبريا، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها أول جهد معروف على مستوى العالم لتغذية بحيرة طبيعية من المياه العذبة بمياه بحر مُعالجة.

ويهدف المشروع إلى توجيه المياه العذبة لتعزيز مستويات المياه في المناطق التي عانت من جفاف طويل.

ويقدّر المهندسون أن التدفق الجديد يمكن أن يرفع منسوب البحيرة عدة سنتيمترات كل شهر.

وتقول سلطات المياه في حكومة الاحتلال إن المبادرة تهدف إلى تأمين بحيرة طبريا كخزان وطني استراتيجي، وسط النقص الناجم عن التغيرات المناخية، فيما تتابع فرق بيئية التأثيرات المحتملة لهذه العملية غير المسبوقة

وتأتي التغذية الطبيعية الرئيسية للبحيرة من نهر الأردن الأعلى، الذي تنبع روافده من أنهار الحاصباني والدان والبانياس، الواقعة في الجليل الأعلى ومرتفعات الجولان المحتل. وهذه الأنهار تتغذى من مياه الأمطار والمياه الجوفية المحلية. وعند الطرف الجنوبي للبحيرة، يتابع نهر الأردن جريانه باتجاه البحر الميت.