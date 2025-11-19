الجغبير: الزيارات الملكية تؤكد اهمية القطاع في دعم الاقتصاد وتشغيل الاردنيين

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، لمصانع حلويات الحاج محمود حبيبة ومخابز برادايس والشركة الدولية للدواء التابعة لمجموعة أكزنتيا للصناعات الدوائية، رسالة دعم قوية للقطاع الصناعي، وتجسد الإيمان الملكي السامي العميق بدور الصناعة الأردنية، في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

واضاف الجغبير أن الزيارة تمثل رسالة دعم واضحة للقطاع الصناعي، وتعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية بالمملكة، وتفتح الباب لمزيد من التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والابتكار في التصنيع والتوسع نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وبيّن الجغبير أن الزيارات الملكية للمصانع تعكس الإيمان العميق بدور الصناعة الأردنية في تجاوز التحديات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة في تعزيز الصادرات وزيادة النمو، وتؤكد المكانة الاستراتيجية للقطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وركيزة أساسية في تنمية الصادرات الوطنية وتوليد فرص العمل للأردنيين، ودور القطاع الهام في تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.

واشار الجغبير الى ان توجيهات الملك الى الحكومات المتعاقبة، بضرورة ايلاء القطاع الصناعي العناية التي يستحقها، من خلال دعم تنافسيته ومعالجة التحديات التي يواجهها، اثمرت عن عدة قرارات حكومية، كان آخرها القرار الخاص القاضي بتعديلات على جداول التعرفة الجمركية، الذي يأتي استكمالا لقراراتها الأخيرة التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير.