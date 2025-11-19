مدير عام الجسر العربي العبادلة في حوار شامل حول القفزة المالية والتشغيلية والرؤى والخطط المستقبلية والتطلعات

وطنا اليوم:عقدت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة اجتماعها السادس والثمانين في القاهرة بحضور وزراء النقل في الأردن ومصر والعراق وقد أكد الاجتماع أهمية الدور الذي تطلع به الشركة في دعم منظومة النقل البحري بين الأردن ومصر والعراق. وقد شكّل هذا الاجتماع محطة مفصلية في مسيرة الشركة، ليس فقط لعرض نتائجها المالية والتشغيلية، بل لما حمله من قرارات واستثمارات استراتيجية يتوقع أن تضع الشركة في موقع ريادي خلال السنوات المقبلة.

وجاء الاجتماع الذي عُقد بتاريخ الثامن من نوفمبر 2025 للاطلاع على نشاط الشركة خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى الثلاثين من سبتمبر من العام ذاته، ولإقرار الموازنة التخطيطية لعام 2026 وخطة العمل المرتبطة بها، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية ممثلة بمعالي وزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير، وسعادة الأستاذ حازم الحفاظي ممثلاً عن معالي وزير النقل العراقي الأستاذ رزاق السعداوي، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

ويدير هذه الشركة اليوم مدير من طرازٍ رفيع يجمع ما بين الدقة في التنفيذ والقدرة على التطوير والجرأة في اتخاذ القرار مستنداً الى خبراته الطويلة وتجاربه الكثيرة الممتدة خلال سنوات ومعرفته بواقع النقل البحري في المنطقة، حيث يدرك كل من يجالس ويحادث مديرها العام السيد عدنان العبادلة أنه يمتلك من الرؤية والمهنية الكثير فهو صاحب نظرة ثاقبة ومستشرف جيد للمستقبل وقارئ ماهر للمشهد بدقة ووعي وإدراك، فهو يدرك ان الأرقام ليست مجرد مؤشرات، بل إشارات لمسارات ورؤى يعمل فريق عمل متكامل على تحقيقها لذلك كان الحوار معه ليس فقط حول ما حققته الجسر العربي خلال العاميين الماضيين، بل ما تسعى اليه خلال العقد القادم.

وأكد العبادلة ان الحدث الأبرز خلال اجتماع الجمعية العمومية كان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الجسر العربي للملاحة والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإنشاء ترسانة بحرية متكاملة لبناء وإصلاح وصيانة السفن في ميناء سفاجا الكبير بنظام البناء والتشغيل ثم النقل (BOT). ويُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في تاريخ الشركة، ويمثل خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز حضور الجسر العربي في صناعة الخدمات البحرية وتمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تصل إلى (300) ألف متر مربع تشمل إنشاء رصيف بحري بطول (182) متراً وغاطس يبلغ (10) أمتار، إضافة إلى مزلق بحري قادر على رفع سفن يصل وزنها إلى (10) آلاف طن، مع مجموعة ورش صيانة متخصصة. أما المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء رصيف بضائع عامة بطول (1,130) متراً وبغاطس (15) متراً، وساحة خلفية واسعة تصل مساحتها إلى (177) ألف متر مربع.

وعند الحديث عن أداء الشركة خلال العامين الماضيين، تظهر المؤشرات المالية والتشغيلية للجسر العربي لافتة وغير مسبوقة منذ تأسيسها قبل ما يقرب من أربعين عاماً كما وضح العبادلة بالأرقام. فقد حققت الشركة حتى نهاية عام 2024 أرباحاً صافية تراكمية بلغت ما يقرب من (322) مليون دولار منذ بدء أعمالها عام 1988، في حين وصل مجموع الأرباح الموزعة على الدول المؤسسة إلى نحو (155) مليون دولار. وتعكس هذه الأرقام قوة الملاءة المالية واستدامة نمو الشركة، خاصة بعد أن بلغ إجمالي الزيادات المتحققة في رأس المال عبر السنوات (114) مليون دولار، كان آخرها زيادة بقيمة (15) دولار في عام 2024، ليصل رأس مال الشركة إلى (120) مليون دولار. كما ارتفعت قيمة موجودات الشركة إلى ما يزيد على (190) مليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، واصلت الشركة تسجيل نتائج تشغيلية لافتة، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة (10%) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما شهدت حركة النقل عبر أسطول الشركة نمواً كبيراً تمثل في نقل ما يزيد عن (59) ألف شاحنة، وأكثر من (8) سيارة وباص، إضافة إلى نقل ما يزيد على (256) ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت (29%) عن الفترة نفسها من العام السابق، إلى جانب نقل (96) ألف سائح مقارنة (64) ألفاً في الفترة المقابلة من 2024. ويعود هذا النمو إلى التحسينات التشغيلية وتطوير الأسطول، حيث تبنّت الشركة سياسة متكاملة للإحلال والتجديد أثبتت جدواها في رفع جاهزية الأسطول وزيادة تنافسية الخط البحري العقبة – نويبع، خاصة بعد دخول الباخرة أور الخدمة نهاية 2023. كما شهد العام الحالي انضمام ثلاث وحدات بحرية جديدة إلى الأسطول، هي باخرة الشحن “الحسين”، والقارب السريع “نيو عقبة”، والقارب السياحي “دهب”، ليصل عدد وحدات الأسطول إلى عشر وحدات بحرية وهو أكبر عدد تمتلكه الشركة منذ تأسيسها.

وتواصل الشركة تشغيل رحلاتها اليومية المنتظمة لنقل المسافرين والشاحنات والبضائع بين نويبع والعقبة، بالإضافة إلى تشغيل الخط السياحي العقبة – طابا الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الحركة السياحية. كما تم تأجير الباخرة عمان للعمل على الخط البحري سفاجا – ضباء، في خطوة تعكس مرونة الشركة في تنويع نماذج التشغيل واستثمار أصولها البحرية بكفاءة.

وعند الانتقال إلى الخطط المستقبلية، بدا واضحاً من حديث المدير العام السيد العبادلة أن الشركة لا تكتفي بنجاحاتها الحالية، بل تعمل وفق رؤية استراتيجية تقوم على محورين رئيسيين: الأول تطوير البنية التحتية البحرية عبر مشاريع نوعية مثل ترسانة سفاجا ومشروع تطوير محطة الركاب في ميناء العقبة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة، ودراسة الاستثمار في منشأة صيانة القوارب السياحية والخاصة في شرم الشيخ. أما المحور الثاني فيركز على تحديث الأسطول وتوسعته عبر إدخال أنواع جديدة من الوحدات البحرية تشمل بواخر للحاويات الصغيرة وبواخر للبضائع العامة، بما يعزز قدرة الشركة على مواكبة متطلبات السوق وتوسيع نطاق خدماتها في النقل البحري والإمداد اللوجستي.

وتكشف هذه الرؤية عن إدراك عميق لطبيعة المرحلة المقبلة وما تفرضه من تحديات على قطاع النقل البحري، لا سيما في ظل التحولات العالمية في سلاسل التوريد وتغير مسارات التجارة. ويبدو أن الجسر العربي، بما تملكه من خبرات متراكمة وأداء مالي قوي وشبكة تشغيل واسعة تربط بين ثلاث دول عربية، باتت أكثر استعداداً للدخول في مرحلة جديدة من التوسع المدروس الذي يوازن بين الفرص والمخاطر، ويعزز مكانتها كلاعب محوري في منظومة النقل البحري على مستوى الإقليم.