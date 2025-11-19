13 شهيدا في قصف إسرائيلي على مخيم عين الحلوة

وطنا اليوم:استشهد 13 شخصا، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في محيط مسجد خالد بن الوليد، داخل مخيم عين الحلوة.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا أدت إلى استشهاد 13 شخصا، وإصابة العشرات.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المخيم، بزعم وجود أفراد من حماس يعملون في “مجمع تدريب”.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن “المجمع العسكري الذي تم قصفه للتدريب والتمرين بهدف التخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش”.

من جانبها، نفت حركة حماس، في بيان، “ادعاءات ومزاعم جيش الاحتلال الصهيوني بأنّ المكان المستهدف هو مجمع للتدريب تابع للحركة”.

وشددت على أن “ما تم استهدافه هو ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم، وأنّ من تم استهدافهم هم مجموعة من الفتية كانوا متواجدين في الملعب لحظة الاستهداف”.