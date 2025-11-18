الملك يزور منشآت صناعية في القسطل توفر أكثر من 1650 فرصة عمل

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، منشآت صناعية في القسطل جنوبي العاصمة، واطلع على إسهاماتها في تغطية احتياجات السوق الأردني، ودورها في تصدير المنتجات المحلية.

واستهل جلالة الملك زيارته بمصانع الشركة الدولية للدواء التابعة لمجموعة أكزنتيا للصناعات الدوائية، حيث استمع جلالته إلى شرح من الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالمنعم العلي، أشار فيه إلى أن الشركة تسهم بنحو 17 بالمئة من الإنتاج المحلي للأدوية وبحوالي 11 بالمئة من صادرات الأردن الدوائية.

وبحسب العلي، فإن الشركة تعمل في 19 دولة في المنطقة، وتوظف أكثر من 700 شخص في المملكة، يشكل الأردنيون 96 بالمئة منهم، والنساء 25 بالمئة، لافتا إلى دور الشركة في تدريب وتأهيل الكفاءات الأردنية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة أكزنتيا زياد التونسي إلى أن المجموعة نتجت عن شراكة استراتيجية بين مجموعة الفيصلية السعودية والشركة الدولية للدواء، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتطوير الصناعات الدوائية في المنطقة.

وشملت جولة جلالة الملك مصانع شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده، إذ اطلع جلالته على خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح من المدير التنفيذي للشركة منذر حبيبه عن الخطط التوسعية للشركة التي تعمل منذ 75 عاما.

وتشغل الشركة أكثر من 500 موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، وترفد السوق المحلي بمختلف أنواع الحلويات، فيما تصل صادراتها إلى أكثر من 20 دولة، حسبما أشار حبيبه.

وجال جلالته في أقسام المصنع، الذي يوفر منتجاته حاليا عبر أربعة فروع في المملكة وثلاثة فروع أخرى في السعودية، ويعد من أكبر مصانع الحلويات في الشرق الأوسط.

واختتم جلالة الملك زيارته في مجموعة شركات وليد الجيطان (مصنع مخابز برادايس)، واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذي محمد الجيطان حول عمليات المصنع وخططه المستقبلية لتوسيع الإنتاج.

ويوفر المصنع منتجاته في خمسة فروع، وينتج عدد من المنتجات الغذائية لصالح برنامج الأغذية العالمي.

وبين الجيطان أن المجموعة تعمل في عدة قطاعات وتوفر 450 فرصة عمل، وتصل صادراتها إلى أكثر من 20 دولة.

ورافق جلالة الملك خلال الزيارة مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.