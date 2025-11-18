بنك القاهرة عمان
مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بعملية مزدوجة في غوش عتصيون

18 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:قتل إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح اليوم الثلاثاء في عملية دهس وطعن في مفترق تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه تمّ تحييد 3 فلسطينيين نفذوا هذه العملية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ المهاجمين كانوا في سيارة ونفذوا عملية دهس عند مفترق غوش عتصيون، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الجيش فرض طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية هي محاولة طعن وإطلاق نار والتفاصيل ما زالت قيد الفحص، مضيفة أن الجيش فرض طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا من جنود الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 1073 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.


