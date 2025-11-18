الجمارك : بدء تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات على الطرود البريدية في 1 شباط

وطنا اليوم:قالت دائرة الجمارك، الثلاثاء، إن تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار سيبدأ اعتباراً من 1/2/2026.

وأضافت الجمارك أن القرار يصبح نافذاً اعتباراً من 1 شباط المقبل، بحيث تُحصَّل الضريبة من خلال مركز جمرك التجارة الإلكترونية بحسب الطرق الرسمية.

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار.

ويهدف القرار إلى دعم وتحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلاً من الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التجار المحليين، بما يسهم في تنشيط النشاط التجاري المحلي وتحفيز السوق المحلية.