اليكم سعر تنكة زيت الزيتون المستورد الى الاردن

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، إنه بحسب المعلومات من التجار ‏والمصدرين في بلد المنشأ سيكون السعر تقريبا وكأرقام أولية حوالي 5 دنانير أو 5 ‏دنانير ونصف لسعر الكيلوغرام أو اللتر من مادة زيت الزيتون بعد وصوله إلى ‏الأسواق، وهذا يعتمد على كلفة الشحن وعلى سعر المادة في بلد المنشأ.

وبين أن الأسعار مبدئيا تتراوح ما بين 5 دنانير و5 دنانير ونصف للكيلوغرام أو ‏اللتر من مادة زيت الزيتون المستورد وستكون الأسعار للعبوة المتعارف عليها/ ‏التنكة (16 كيلو غرام) حوالي 80 إلى 85 دينارا للزيت المستورد. ‏

وأضاف خريسات في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، أن التجار بدأوا بالتواصل مع المصدرين في دول مختلفة ومن المتوقع ‏وصول أول شحنة من مادة زيت الزيتون خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع مبينا أن ‏هذا الأمر يعتمد على التجار داعياً إلى استيراد مادة زيت ‏الزيتون بأسرع وقت ممكن. ‏

وأوضح أن الكمية التي سيتم استيرادها حوالي ‏‏10 آلاف طن، وهي لسد العجز في مادة زيت الزيتون لهذ العام، وسيكون الاستيراد ‏على دفعتين، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بإصدار التصاريح وحاليا هناك تصاريح ‏للاستيراد بما يقدر بحوالي 6 آلاف طن تقريبا وهذه ستكون الدفعة الأولى وبناء ‏على ما يرد من مادة الزيت وتصريفها في الأسواق وبيعها للمستهلكين في حال كان ‏هناك حاجة للاستيراد أو لاستكمال عمليات الاستيراد سيتم ذلك.

‏وقال، إن الوزارة لجأت إلى هذا الخيار حفاظا على الأسعار وبنفس ‏الوقت أن يكون هناك فرصة للمزارع الأردني لتسويق منتجه المحلي، وأيضا ‏لتوفير هذه المادة للمستهلك عبر التوازن بين مصلحة المزارع ‏والمستهلك والتاجر والمستورد.

‏وتابع أن وزارة ‏الزراعة قامت بإصدار رخص استيراد لمادة زيت الزيتون من الدول الأعضاء في ‏المجلس الدولي للزيتون والتي تشمل دول كإسبانيا وإيطاليا وتونس واليونان وتركيا ‏وعدة دول أخرى مؤكداً أن الوزارة اتجهت إلى اختيار هذه الدول بسبب وجود إجراءات ‏والتزامات دولية بخصوص جودة الزيت. ‏

‏‏وأشار إلى أن الزيت المستورد سيكون بجودة عالية جدا حيث أن هناك اشتراطات على الموردين والمستوردين بأن تكون المواصفات عالية جدا، بحيث ‏يكون الزيت بكر ممتاز وعصرة أولى ويخضع للمواصفات والمقاييس الأردنية ‏والمواصفات والمقاييس العالمية، وهي أيضا بحسب المجلس الدولي للزيتون، إضافة ‏إلى أن يكون مختوم من بلد المنشأ، كما سيتم فحص ما يصل من مادة ‏زيت الزيتون إلى المملكة من خلال المختبرات في وزارة الزراعة والجمارك ‏ومؤسسة الغذاء والدواء والجهات المعنية بهذا الخصوص.

وحول أسعار مادة الزيت المحلي أشار إلى أن مهرجان الزيتون سيعقد الخميس ‏الموافق 27/11 وسيستمر لمدة 10 أيام مبينا أننا بدأنا نشهد ‏انخفاضا طفيفا في أسعار زيت الزيتون متوقعا أن ينعكس إيجابا على أسعار مادة ‏زيت الزيتون المحلي وهذا الأمر سيحدث توازنا وانخفاضا في السعر حتى لو كان ‏طفيفا لكنه سيكون مقبولا وقريبا من أسعار مادة الزيت للأعوام السابقة.