اليكم سعر تنكة زيت الزيتون المستورد الى الاردن

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، إنه بحسب المعلومات من التجار والمصدرين في بلد المنشأ سيكون السعر تقريبا وكأرقام أولية حوالي 5 دنانير أو 5 دنانير ونصف لسعر الكيلوغرام أو اللتر من مادة زيت الزيتون بعد وصوله إلى الأسواق، وهذا يعتمد على كلفة الشحن وعلى سعر المادة في بلد المنشأ.
وبين أن الأسعار مبدئيا تتراوح ما بين 5 دنانير و5 دنانير ونصف للكيلوغرام أو اللتر من مادة زيت الزيتون المستورد وستكون الأسعار للعبوة المتعارف عليها/ التنكة (16 كيلو غرام) حوالي 80 إلى 85 دينارا للزيت المستورد.
وأضاف خريسات في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، أن التجار بدأوا بالتواصل مع المصدرين في دول مختلفة ومن المتوقع وصول أول شحنة من مادة زيت الزيتون خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع مبينا أن هذا الأمر يعتمد على التجار داعياً إلى استيراد مادة زيت الزيتون بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الكمية التي سيتم استيرادها حوالي 10 آلاف طن، وهي لسد العجز في مادة زيت الزيتون لهذ العام، وسيكون الاستيراد على دفعتين، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بإصدار التصاريح وحاليا هناك تصاريح للاستيراد بما يقدر بحوالي 6 آلاف طن تقريبا وهذه ستكون الدفعة الأولى وبناء على ما يرد من مادة الزيت وتصريفها في الأسواق وبيعها للمستهلكين في حال كان هناك حاجة للاستيراد أو لاستكمال عمليات الاستيراد سيتم ذلك.
وقال، إن الوزارة لجأت إلى هذا الخيار حفاظا على الأسعار وبنفس الوقت أن يكون هناك فرصة للمزارع الأردني لتسويق منتجه المحلي، وأيضا لتوفير هذه المادة للمستهلك عبر التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك والتاجر والمستورد.
وتابع أن وزارة الزراعة قامت بإصدار رخص استيراد لمادة زيت الزيتون من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون والتي تشمل دول كإسبانيا وإيطاليا وتونس واليونان وتركيا وعدة دول أخرى مؤكداً أن الوزارة اتجهت إلى اختيار هذه الدول بسبب وجود إجراءات والتزامات دولية بخصوص جودة الزيت.
وأشار إلى أن الزيت المستورد سيكون بجودة عالية جدا حيث أن هناك اشتراطات على الموردين والمستوردين بأن تكون المواصفات عالية جدا، بحيث يكون الزيت بكر ممتاز وعصرة أولى ويخضع للمواصفات والمقاييس الأردنية والمواصفات والمقاييس العالمية، وهي أيضا بحسب المجلس الدولي للزيتون، إضافة إلى أن يكون مختوم من بلد المنشأ، كما سيتم فحص ما يصل من مادة زيت الزيتون إلى المملكة من خلال المختبرات في وزارة الزراعة والجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء والجهات المعنية بهذا الخصوص.
وحول أسعار مادة الزيت المحلي أشار إلى أن مهرجان الزيتون سيعقد الخميس الموافق 27/11 وسيستمر لمدة 10 أيام مبينا أننا بدأنا نشهد انخفاضا طفيفا في أسعار زيت الزيتون متوقعا أن ينعكس إيجابا على أسعار مادة زيت الزيتون المحلي وهذا الأمر سيحدث توازنا وانخفاضا في السعر حتى لو كان طفيفا لكنه سيكون مقبولا وقريبا من أسعار مادة الزيت للأعوام السابقة.
اليكم سعر تنكة زيت الزيتون المستورد الى الاردن
وطنا اليوم:قال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، إنه بحسب المعلومات من التجار والمصدرين في بلد المنشأ سيكون السعر تقريبا وكأرقام أولية حوالي 5 دنانير أو 5 دنانير ونصف لسعر الكيلوغرام أو اللتر من مادة زيت الزيتون بعد وصوله إلى الأسواق، وهذا يعتمد على كلفة الشحن وعلى سعر المادة في بلد المنشأ.