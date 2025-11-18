القضاة يزور مجموعة مصانع ” جنشينغ الدولية ” للسيراميك والبورسلان في منطقة القطرانة

وطنا اليوم _

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الحكومة تولي القطاع الصناعي والاستثمارات الصناعية جل الرعاية والاهتمام انطلاقا من أهميتها الاقتصادية الكبيرة من مختلف النواحي وللحد من الفقر والبطالة واحداث التنمية اللازمة خاصة في المحافظات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأضاف أن هنالك متابعة مستمرة من قبل جلالة الملك للاطلاع على التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين وكذلك مواصلة الجهود لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أيضا تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ونقل الخبرات المتعددة وخاصة التكنولوجية منها.

وقال القضاة خلال زيارته اليوم الثلاثاء شركة “جنشينغ الدولية للسيراميك”، للبورسلان، في منطقة القطرانة ” الكرك وافتتاحه معرضها التجاري أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات التحفيزية للصناعات الوطنية والتي تستهدف تخفيض كلف الإنتاج وزيادة القدرات التصديرية والتسويقية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا وكان أخرها القرارات المتخذة في جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي.

وأكد الاهتمام بكافة الاستثمارات في المملكة والتواصل معها بهدف الاستماع الى ملاحظات ومطالب المستثمرين والاستجابة لها بالحدود الممكنة وبالشكل الذي ينعكس على تطوير أعمالها وأنشطتها التصديرية والتسويقية وغيرها.

وجال الوزير يرافقه عدد من أعضاء غرفة تجارة الكرك على مصانع شركة “جنشينغ” القائمة في القطرانة والمصانع الأخرى التي يجري العمل على تنفيذها واستكمالها في ذات المنطقة والتي سترفع حجم استثمارات الشركة الى حوالي مليار دولار ويتوقع ان توفر ما بين 4 الاف الى 5 الاف فرصة عمل.

وقال القضاة أن هذا النوع من الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالبيئة الاستثمارية الأردنية، ويعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للنمو الصناعي والابتكار ونقل المعرفة، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “جنشينغ”، واو ورينشا، عن تقديره لبيئة الاستثمار في الأردن، والدعم المتواصل من وزارة الصناعة والتجارة لتمكين أنشطة الشركة.

وبين أن حجم استثمارات “جنشينغ” في القطرانة وفر لغاية الآن 620 فرصة عمل وأن 80% من المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة يتم تأمينها محلياً.

وأعلن ورينشا عن خطة توسعية جديدة هذا العام، تتضمن ضخ استثمارات إضافية التي تشمل إنتاج 14 منتجاً جديداً في مجالات متنوعة تعتمد بشكل أساسي على مدخلات الإنتاج المحلية، مما سيوفر أكثر من 1000 فرصة عمل. وتشمل المنتجات الجديدة لواصق البلاط، البلاط المذهب، بلاط الدرج، الأدوات الصحية، الإنارة، الفرشات ومستلزماتها، الستانلس ستيل، الكرتون، خزائن المطابخ والحمامات، المغاسل، الحنفيات، البطاريات، السيراميك، والمشروبات الغازية.

كما أعلنت الشركة أن تعاملاتهم داخل المملكة مفتوحة لكافة التجار في مختلف المناطق.