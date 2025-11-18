بنك القاهرة عمان
وزارة الزراعة: توقّع وصول زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع

18 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، إن الوزارة بدأت منذ الاثنين بمنح تراخيص استيراد زيت الزيتون للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية والمعاصر وشركات القطاع الخاص ممن تقدمت لمنحها الترخيص.
وتوقّع الحياري ، أن يصل زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع قليلة (أقل من شهر).
ويشهد موسم الزيتون الحالي تراجعا ملحوظا نتيجة شح الأمطار والجفاف الذي تعرضت له المملكة.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة قالت في بيان، إن المعدل الموسمي العام لأداء موسم زيت الزيتون يشير إلى أنه “ضعيف” مقارنة بالمواسم السابقة.
وفي تصريحات سابقة قال وزير الزراعة صائب خريسات ، إن الوزارة لجأت إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون؛ لسد عجز موسم الزيتون وتقليل الأعباء على المواطنين.
وأكد الوزير أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير نتيجة الاستيراد وستكون بمتناول الجميع.
وأوضحت الوزارة في بيان سابق قالت فيه، إنّ عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزاما بالمعايير الدولية وضمانا لجودة المنتج المستورد.
ونشرت الوزارة حزمة تعليمات تتعلق باستيراد زيت الزيتون، أبرزها تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,000) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية.
كما نصت تعليمات التعهد على ضرورة الالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلية أو إعادة تصديرها.


