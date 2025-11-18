ترامب: مجلس السلام بغزة سيكون برئاستي ومشاركة قادة عالميين

وطنا اليوم:رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بقرار مجلس الأمن بشأن غزة المتضمن إنشاء مجلس سلام للقطاع الفلسطيني.

وكتب عبر منصة “تروث سوشيال “نبارك للعالَم على التصويت المذهل في مجلس الأمن الدولي، والذي يعترف ويؤيّد مجلس السلام الذي سأترأسه شخصيًا، وسيضمّ أقوى وأبرز القادة المرموقين حول العالم”.

كما قال ترامب إن “قرار مجلس الأمن واحد من أكبر القرارات التي تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، سيقود إلى المزيد من السلام في مختلف أنحاء العالم، وهو لحظة ذات بُعد تاريخي حقيقي”.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس، خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، قال السفير الأميركي مايك والتز إن القرار “تاريخي وبناء”، وأضاف: “يمثّل قرار اليوم خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تتيح لإسرائيل العيش بأمن”، مشددا على أن القرار “ليس سوى البداية”.

كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن قرار مجلس الأمن المؤيد لخطة ترامب هو محطة تاريخية في بناء السلام، مضيفاً “أصبحنا أقرب لتحقيق غزة منزوعة السلاح وخالية من التطرف”.

وتابع: “غزة ستحكم من الشعب الفلسطيني وليس حماس”.