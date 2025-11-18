بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب: مجلس السلام بغزة سيكون برئاستي ومشاركة قادة عالميين

18 نوفمبر 2025
ترامب: مجلس السلام بغزة سيكون برئاستي ومشاركة قادة عالميين

وطنا اليوم:رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بقرار مجلس الأمن بشأن غزة المتضمن إنشاء مجلس سلام للقطاع الفلسطيني.
وكتب عبر منصة “تروث سوشيال “نبارك للعالَم على التصويت المذهل في مجلس الأمن الدولي، والذي يعترف ويؤيّد مجلس السلام الذي سأترأسه شخصيًا، وسيضمّ أقوى وأبرز القادة المرموقين حول العالم”.
كما قال ترامب إن “قرار مجلس الأمن واحد من أكبر القرارات التي تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، سيقود إلى المزيد من السلام في مختلف أنحاء العالم، وهو لحظة ذات بُعد تاريخي حقيقي”.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس، خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، قال السفير الأميركي مايك والتز إن القرار “تاريخي وبناء”، وأضاف: “يمثّل قرار اليوم خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تتيح لإسرائيل العيش بأمن”، مشددا على أن القرار “ليس سوى البداية”.
كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن قرار مجلس الأمن المؤيد لخطة ترامب هو محطة تاريخية في بناء السلام، مضيفاً “أصبحنا أقرب لتحقيق غزة منزوعة السلاح وخالية من التطرف”.
وتابع: “غزة ستحكم من الشعب الفلسطيني وليس حماس”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله